Neka pati koga smeta, Hrvatska je prvak svijeta? Mlade barakude zlatne!

Točno prije deset godina Hrvatska je posljednji put imala finalista Svjetskog juniorskog prvenstva u vaterpolu. Tada su, pod trenerskim vodstvom Joška Krekovića, finale igrali i osvojili svjetsko zlato neki od današnjih seniorskih reprezentativaca poput Zvonimira Butića, Franka Lazića i Matiasa Biljake.

Sada su pak priliku za novo svjetsko zlato u uzrastu U-18, uz dirigentsku palicu Hrvoja Koljanina, izborili neki novi klinci kao što su Dragaš, Skejić, Erenda, Galušić, Šorić, Burazin, Šorić, Ferić, Rogić, Beljan, Lončar, Drobac i vratari Bajurin i Batoš. Na koncu su se i oni pozlatili pobijedivši u finalu Amerikance nakon izvođenja peteraca (21:20, 14:14).

A junak raspucavanja bio je mladostaš Nikola Batoš, inače i najbolji vratar cijelog mundijala, koji je Amerikancima obranio dva peterca. A isto to je učinio i u polufinalu, također u raspucavanju peteraca, protiv Španjolaca kojima je skinuo dva udarca za pobjedu 18:17.

Golgeterski junak finala bio je ljevoruki jadranaš Narko Skejić strijelac pet pogodaka plus ona dva u raspucavanju. Zapravo, od onih 14 pogodaka u osnovnom dijelu susreta hrvatski ljevaci zabili su čak devet pogodaka (Skejić 5, Erenda 3, Drobac 1). Po dva su postigli Mladineo i Dragaš a jednom je strijelac bio Lončar. I svi oni pokvarili su američkim vršnjacima zadovoljstvo proslave 250. rođendana njihove domovine, baš na dan američke nezavisnosti (4. srpnja).

I u četvrtfinalu su izabranici Hrvoja Koljanina slavili tijesnu pobjedu i to pogotkom mladog jadranaša Duje Burazina koji je najprije presudio Talijanima (12:11) a potom i favoriziranim Španjolcima. Naime, furija je do polufinala stigla furiozno pa tako i s pobjedom nad mladim Amerikancima (15:6) s kojima naši igraju za zlato.

A Amerikanci su do finala došli nakon četvrtfinalne pobjede nad Mađarskom (12:11) i polufinalnog uspjeha protiv Crne Gore (17:13).

Svjetsko juniorsko prvenstvo igra se u Portugalu u Rio Maioru gdje su mladi Hrvati konačno uspjeli preskočiti četvrtfinalnu prepreku.

- Evo da smo konačno i mi preskočili četvrtfinalnu stepenicu na kojoj nam se prije uvijek događalo nešto krivo i loše. I zato sam silno sretan - kazivao je izbornik Koljanin, trener s iskustvom vođenja najjačeg grčkog kluba Olympiacosa u kojem je proveo i dvije igračke godine.