Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIVŠI IGRAČ

Damir Rančić novi trener košarkaša Splita

Split: U 26. kolu Supersport premijer lige susreli su se KK Split i KK Alkar
Josko Herceg
VL
Autor
Hina
16.07.2026.
u 14:00

Rančić je tijekom igračke karijere osvojio naslov državnog prvaka s tri različita kluba, osim sa Splitom bio je prvak s Cibonom i Zadrom. Kao trener je dosad vodio Ribolu Kaštelu, dok je potom bio u stručnom stožeru Splita.

Novi trener košarkaša Splita je 43-godišnji Damir Rančić, nekadašnji igrač splitskog kluba koji je 2004. godine osvojio naslov prvaka Hrvatske sa Splitom.

Rančić je tijekom igračke karijere osvojio naslov državnog prvaka s tri različita kluba, osim sa Splitom bio je prvak s Cibonom i Zadrom. Kao trener je dosad vodio Ribolu Kaštelu, dok je potom bio u stručnom stožeru Splita.

“Sretan sam zbog izbora i hvala na ukazanom povjerenju. Svjestan sam svega što nas čeka, ali ne plašim se izazova već jedva čekam krenuti s radom. Bit će zahtjevna sezona, vjerujem da ćemo složiti kvalitetnu momčad koja će vratiti publiku na Gripe“, kazao je Rančić, a objavio je Split putem društvenih mreža.

Prošle sezone Splićani su u prvenstvu poraženi u polufinalu od budućeg prvaka Cibone. U odlučujućoj utakmici Cibona je u Zagrebu pobijedila Split 78-76.
Ključne riječi
KK Split Damir Rančić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-07-13/BadzimRepka1_pxl_spo_130726.jpg
Video sadržaj
Roko Badžim u Ciboni

Hrvatski reprezentativac za VL: Jesmo li svjesni da u sastavu imamo ponajboljeg centra na svijetu?

– Bilo je interesa i drugih, ali nijedna konkretna ponuda poput Cibonine. Ima plusova ta priča, nakon šest sezona bit ću u Hrvatskoj, skoro kod kuće pa smo obitelj i ja odlučili zajedno. Supruga i ja imamo 15-mjesečnu curicu, a drugo dijete trebali bismo dobiti u listopadu pa je i to bio jedan od razloga povratka u Hrvatsku. Poklopilo se i s Ciboninim stvaranjem neke nove priče s novim vlasnicima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!