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IGRAČKI KADAR

Velike promjene u Mladosti: Sedam reprezentativaca odlazi, dolaze četvorica

Dubrovnik: Druga utakmice polufinala Prvenstva Hrvatske, VK Jug AO - HAVK Mladost
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/2
Autor
Dražen Brajdić
30.06.2026.
u 21:20

Vaterpolski klub Mladost branit će ovogodišnji naslov sa znatno mlađom momčadi koju slaže sportski direktor Muslim

Da bismo posve definirali "seobe" koje će se ovog ljeta dogoditi u redovima najnovijih vaterpolskih prvaka države, porazgovarali smo s Petrom Muslimom, sportskim direktorom Mladosti, odgovornom osobom za produljenje i raskide ugovora kao i za nove angažmane. Koliko smo razaznali, iz Mladosti odlazi čak sedam reprezentativaca, što bivših, što aktualnih.

– Odlaze vratar Marcelić te Vrlić, Buljubašić, Bašić, Harkov, Lončar i Biljaka. Marcelić i Vrlić idu u Radnički iz Kragujevca, Harkov i Lončar u Olympiacos, Bašić u Hannover, Biljaka navodno u Budvu, a Buljubašić u Tursku.

Ono što sugerira veliko pomlađivanje mladostaša jest i podatak da dolaze samo četiri igrača.

– Dolazi nam najbolji strijelac lige Tin Brubnjak, iz Pro Recca nam stiže ljevoruki Luke Pavillard, najnoviji hrvatski reprezentativac. Iz Hannovera dolazi ljevoruki centar Luka Lozina, koji je za centra u najboljim godinama, te mladi Rus Georgi Panfilov, koji stiže iz St. Peterburga, gdje ga je razvijao trener koji je trenirao Harkova i Nagaeva. On dolazi na preporuku pomoćnog trenera Mirovića.

Kad smo već kod trenera, strateg mladostaša Hrvoje Hrestak javno je zahvalio svom sportskom direktoru na ukazanom povjerenju.

– Hrvoje mi se nije mogao zahvaliti na bolji način od osvajanja naslova.

Muslim je i taj koji se morao zahvaliti Hrestakovu prethodniku Zoranu Bajiću.

– Baja je radio dobar posao, osvojio je Kup i plasirao momčad među osam u Ligi prvaka. Nažalost, dogodilo se da smo imali četiri-pet poraza u nizu pa smo se odlučili na trenersku promjenu. Nije to bio lagan potez, mnogi se nisu slagali, no molio sam upravu da mi vjeruje jer sam u Hrestaku vidio rješenje.

S obzirom na to da odlazi iskusni Marcelić i da Čubranić ostaje jedini seniorski vratar, pitali smo sportskog direktora što je s pričuvnim vratarom.

– Dok je u našem stožeru kao trener vratara Frano Vićan, mi nemamo straha za drugog golmana jer uz njega će naši mladi vratari napredovati. U našem pogonu imamo tri mlada vratara, Ćosića, Batoša i Radmana.

Što je s ostalim pozicijama?

– Imat ćemo ljevake Pavillarda i Nagaeva, na dva metra su Tončinić i Lozina, a vanjski igrači su Babić, Bukić, Vukičević, Lazić i sjajni Radulović. Cilj nam je uključiti nekoliko naših juniora, da uvijek imamo dva do tri naša mlada igrača, da nisu svi dovedeni sa strane.

I sezonu prije ove Mladost je figurirala kao glavni kandidat za naslov koji nije osvojila.

– Tada nismo uspjeli dati više od sebe i zato u ovom uspjehu vidim i učinak naše psihologinje Sandre Šućurović. Ona se priključila nakon smjene Bajića i puno nam je pomogla jer nam je dala uvid u igrače i olakšala komunikaciju. Naraštaji se mijenjaju i nije isto voditi igrača od 40 i 19 godina, a ona ima velikog iskustva i ponekad jedan takav doprinos čini razliku. 
Ključne riječi
Vaterpolo Mladost

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