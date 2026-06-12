Pet pogodaka Radulovića: Naša snaga je što imamo puno igrača koji mogu zabiti

Na zagrebačkom plivalištu uz Savu, krenula je finalna serija za prvaka Hrvatske a vaterpolisti Mladosti pobijedili su branitelja naslova Jadran (19:14) i poveli s 1-0. Nakon nervoznijeg početka, žapci su n 9:11 u trećoj četvrtini krenuli silovito i s dobrom obranom i raznovrsnim napadom došli do uvjerljive pobjede.

Ušli su jadranaši u ovaj susret puno bolje od domaćina pa su nakon prvih osam minuta vodili 5:2. Da će to biti slaba napadačka četvrtina mladostaša moglo se vidjeti već u prvom napadu kada Vrlić puca vratara Bijača a potom i par napada kasnije kada domaćini ne koriste napad s dva igrača više.

No, kako je vrijeme odmicalo žapci su ipak hvatali priključak pa su početkom treće četvrtine preko Lazića, iz napada s igračem više, izjednačili na 8:8. No, problem Zagrepčana bio je i taj što su u drugo poluvrijeme ušli s čak četvoricom igrača s po dva prekršaja (Buljubašić, Vrlić, Vukičević, Biljaka) a Splićani sa samo jednim (Pejković).

Vrlić u nastavku promašuje još jedan zicer (očito ovo nije bio njegov dan) pa se odvajaju jadranaši ponovo na dva pogotka prednosti (9:11) koje mladostaši u završnici treće dionice dostižu a potom i prestižu pogotkom raspoloženog srpskog reprezentativca Radulovića (12:11).

A početkom posljednje četvrtine Radulović zabija i za 13:11 i to na savršeno dodavanje ljevorukog Ivana Nagaeva. No, već u sljedećem napadu Loren Fatović svojim trećim pogotkom smanjuje na 13:12. Ipak, pogađaju žapci dvaput zaredom (Vukičević, Nagaev) za 15:12 a Bukić s krila za 16:13. Kad je pak kapetan domaćina Vukičević, 105 sekundi prije kraja, pogodio za 17:13 tu je sve bilo jasno. Zapravo, bilo je i ranije jer su mladostaši počeli igrati svoj najbolji vaterpolo od sredine treće četvrtine i do ulaska u posljednju minutu napravili 9:2.

- Imali smo priliku i za otići na "plus tri", imali smo priliku kasnije i za poravnati no neke brze reakcije ali i umor koji ga je uvjetovao su doveli do toga da smo postali nervozni u napadu. U tim trenucima smo pali i u obrani, pala nam je koncentracija. Nedostajao nam je Zović koji se ozlijedio na zagrijavanju. No, nije to nikakva tragedija jer odigrana je tek prva utakmica. Čestitam mladostašima na zasluženoj pobjedi no imamo mi što pokazati već u sljedećoj utakmici - kazao je trener prvaka Jure Marelja pojasnivši i ovo:

- Mladost je pokrivena s odličnim igračima na svim pozicijama i ritmom su nas na kraju slomili. Oni jesu imali određeni pritisak pa su u susret ušli u grču i tako će vjerojatno i nastaviti jer na njima je veliki pritisak osvajanja naslova. Mi ćemo nastaviti rasterećenije a bili bismo puno opterećeniji dad smo apsolutni favoriti. Na koncu će naslov osvojiti ona momčad koja u ključnim situacijama bude imala više mira i strpljenja. A nama se u jednom trenutku uvuklo nestrpljenje u igrača više i to je rezultiralo ovakvim ishodom.

A jedan od najzaslužnijih, ako ne i najzaslužniji za ovakav ishod, svakako je Marko Radulović koji ne samo da je zabio pet pogodaka već ga je bilo i u asistencijama i blokiranim udarcima.

- Pokazali smo da smo bolja momčad no ništa još nije gotovo. Nadamo se da ćemo osvojiti naslov u što manje utakmica jer mislim da to možemo. Ne smijemo zaboraviti da ishod ove utakmice nije realan rezultat i Jadran je vrhunska momčad. No, ja vjerujem da imam prednost u većem "rosteru", rekao bih da imamo više kvalitetnih igrača, veći broj reprezentativaca i mislim da smo bolji po tom pitanju a na kraju krajeva i momčadski izgledamo jako dobro.

Radulović je poznat kao igrač koji se ne boji opaliti kada je prijelomno.

- To sve dođe s iskustvom pa ako vidite rupu u obrani onda pucate. Danas sam iskočio ja a sutra će netko drugi i to je naša najveća snaga. Imamo veliki broj igrača koji mogu zabiti gol. Danas sam to bio ja, prošli put Nagaev i Bašić, sljedeći put će to biti Bukić i Lazić. Stvarno igramo dobro kao momčad.

A s ovom izvedbom itekako je bio zadovoljan i trener mladostaša Hrvoje Hrestak koji je kod 9:11 u igru ponovo vratio mladog vratara Čubranića koji je i započeo utakmicu ali ga je nakon slabijeg početka odlično zamijenio iskusni Marcelić.

- Ovo je momčad puna karakternih igrača i oni su izvukli preokret. Ja sam im samo savjetovao da budu strpljivi i da će onda njihova kvaliteta doći do izražaja. I tako je i bilo. Držali su se dogovora, ostali hladne glave i kada uspiješ pobijediti sebe onda pobijediš i suparnika.

A pobijedili su mladostaši sastav čije su perjanice prvi vratar reprezentacije Marko Bijač (devet obrana), najbolji hrvatski vaterpolist svojeg naraštaja Loren Fatović (tri pogotka) i sve bolji Zvonimir Butić (tri pogotka). No, na strani Zagrepčana ipak je bila širina pa su više od jednog pogotka zabili Radulović (5), Harkov (4), Nagaev (2) i Bukić (2) dok su po jednom strijelci bili Biljaka i Lazić.