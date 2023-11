Srbi i Talijani s velikom strepnjom čekaju dvoboj u Zagrebu: 'Europski prvaci drhte pred Hrvatima'

Italija i Srbija uspjele su se u dramatičnim završnicama plasirati na Euro 2024. godine u Njemačkoj, ali još uvijek ne znaju u kojoj će jakosnoj skupini biti prije ždrijeba završnog turnira. Zato obje nacije s velikom strepnjom isčekuju kako će završiti večerašnji ogled na Maksimiru između Hrvatske i Armenije.

Hrvatska i Italija bore se za zadnje mjesto u trećoj jakosnoj skupini. Trenutno ga imaju Talijani, dok je Hrvatska u najslabijem, četvrtom šeširu. Međutim, ukoliko slave protiv Armenaca, vatreni će preskočiti europske prvake i zauzeti njihovo mjesto u trećem potu, dok Italija seli u najslabiji šešir.

Gazzetta dello Sport tvrdi kako 'Prvaci Europe drhte pred Hrvatskom da ne ispadnu u četvrti pot' uz naslov: 'Treći ili četvrti pot, Italiji će presuditi Hrvatska'.

- Kockasti će vjerojatno biti u trećem šeširu, dok bi poraz Rumunja opet mogao spojiti Srbiju i Švicarsku" te dodaje: "Srbija je definitivno završila u četvrtom šeširu na ždrijebu grupa za Euro. To znači da će Orlovi potencijalno imati teže rivale na EP-u iako to u praksi ne mora značiti s obzirom na to da bi baš u tom četvrtom šeširu mogle završiti neke jače selekcije nego što su one u drugom ili trećem - objavio je srpski Telegraf uz naslov: 'Zašto su utakmice Hrvatske i Rumunjske bitne za Srbiju?'.