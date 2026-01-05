Gvardiol se oglasio po prvi puta nakon najteže ozljede karijere: 'Vratit ću se bolji nego ikad'

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol doživio je najtežu ozljedu svoje karijere u 20. kolu engleske Premier lige. Njegov Manchester City remizirao je 1:1 s Chelseajem, a 23-godišnji branič morao je napustiti teren nakon 51 minute igre zbog puknuća tibije.

Nogometaši se od takve ozljede obično oporavljaju između četiri i pet mjeseci što znači da je upitan Joškov nastup na Svjetskom prvenstvu koje se od 11. lipnja do 19. srpnja igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatski reprezentativac razgovarao je i s izbornikom Zlatkom Dalićem, a sada se po prvi puta sam oglasio nakon ozljede.

- Ovo je težak trenutak, ali me neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim. Građanima zahvaljujem na beskrajnoj podršci. Volim vas i svaki dan ću se boriti da se vratim jači, kao pravi Cityjev ratnik. Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek! Vratit ću se, bolji nego ikad. Za moj klub. Za moju braću u klubu i reprezentaciji. Za svoj narod. Za Hrvatsku - napisao je na Instagramu.

Gvardiol će se krajem tjedna podvrgnuti operativnom zahvatu nakon čega će biti poznato koliko će točno izbivati s terena. Njemu je prioritet vratiti se na teren na vrijeme da može pomoći reprezentaciji na Mundijalu iako jako malo toga ovisi o njemu. Klupska sezona za njega je definitivno završena.