Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZA HRVATSKU

Gvardiol se oglasio po prvi puta nakon najteže ozljede karijere: 'Vratit ću se bolji nego ikad'

Premier League - Manchester City v West Ham United
Foto: Phil Noble/REUTERS
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
05.01.2026.
u 22:14

Gvardiol će se krajem tjedna podvrgnuti operativnom zahvatu nakon čega će biti poznato koliko će točno izbivati s terena

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol doživio je najtežu ozljedu svoje karijere u 20. kolu engleske Premier lige. Njegov Manchester City remizirao je 1:1 s Chelseajem, a 23-godišnji branič morao je napustiti teren nakon 51 minute igre zbog puknuća tibije.

Nogometaši se od takve ozljede obično oporavljaju između četiri i pet mjeseci što znači da je upitan Joškov nastup na Svjetskom prvenstvu koje se od 11. lipnja do 19. srpnja igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatski reprezentativac razgovarao je i s izbornikom Zlatkom Dalićem, a sada se po prvi puta sam oglasio nakon ozljede.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni

- Ovo je težak trenutak, ali me neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim. Građanima zahvaljujem na beskrajnoj podršci. Volim vas i svaki dan ću se boriti da se vratim jači, kao pravi Cityjev ratnik. Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek! Vratit ću se, bolji nego ikad. Za moj klub. Za moju braću u klubu i reprezentaciji. Za svoj narod. Za Hrvatsku - napisao je na Instagramu.


Gvardiol će se krajem tjedna podvrgnuti operativnom zahvatu nakon čega će biti poznato koliko će točno izbivati s terena. Njemu je prioritet vratiti se na teren na vrijeme da može pomoći reprezentaciji na Mundijalu iako jako malo toga ovisi o njemu. Klupska sezona za njega je definitivno završena.
Ključne riječi
ozljeda hrvatska nogometna reprezentacija Joško Gvardiol

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!