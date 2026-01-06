EKSKLUZIVNO: Kreće smjena Svetine! Dinamo i Hajduk objavljuju oštro priopćenje, evo o čemu je riječ

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić svjestan je da je Svetina, nakon spomenutog ručka s Mamićem ovoga petka, jednostavno postao prevelik uteg Savezu. Svi u savezu, kao i predsjednik Kustić, svjesni su poteza kojeg je Svetina napravio, i zato će sigurno biti nekakvih reperkusija, odnosno sankcija. Dosadašnja praksa pokazala je da Kustić ne tolerira da netko zbog svojih osobnih stvari šteti savezu.

Saznajemo da već postoji stav o smjeni Svetine među apsolutnom većinom od 17 članova Izvršnog odbora, koji tu smjenu, naravno, onda i sprovodi glasanjem.

Svetini će teško pomoći njegova tvrdnja, odnosno obrana da su se u restoranu on, Božidar Šikić i Neven Šprajcer sasvim slučajno sreli s Mamićem.

Da Svetina ima male šanse "preživjeti" na važnoj funkciji u HNS-u potvrđuje i akcija koju pripremaju dva najveća hrvatska kluba. Saznajemo da će sutra tijekom dana, u odvojenim priopćenjima, Dinamo i Hajduk pokazati žestok stav o nužnosti smjene Tomislava Svetine.

U takvim okolnostima, u kojima su na zajedničkoj strani HNS, Dinamo i Hajduk, a na drugoj Svetina, pobjednik je i više nego izgledan.

Naravno, ako Svetina postane bivši u Hrvatskom nogometnom savezu, postavit će se i pitanje njegove legitimnosti na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza. Dinamo, ali i još neki klubovi koji su na nedavnim izborima bili protiv Svetine, sigurno će pokušati iskoristiti aktualnu šansu te krenuti u njegovo rušenje i na zagrebačkoj razini. Jer, ti izbori za zagrebački nogometni savez bili su također dosta kontroverzni, od načina raspisivanja na dalje...

Vidjet ćemo kakve će posljedice ove afere biti za prvog čovjeka NK Lokomotive Božidara Šikića, koji je također bio na ručku s Mamićem, a član je Izvršnog odbora HNS-a. Vjerojatno će i on postati bivši, no o tom potom, smjena Svetine puno je primarnija, pogotovo u kontekstu smanjenja napetosti uoči nastavka prvenstva i priprema za Svjetsko prvenstvo. HNS-u je ovoga proljeća potreban mir, a smjenom Svetine će ga dobiti. Na zadovoljstvo - većine.

I zato ovakvu odluku Hrvatskog nogometnog saveza, o nužnosti Svetinine smjene, treba pozdraviti.