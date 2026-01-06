Branitelj naslova izborio plasman u četvrtfinale Afričkog kupa nacija

Branitelj naslova afričkog prvaka, Obala Bjelokosti plasirala se u četvrtfinale Kupa nacija nakon što je u posljednjem susretu osmine finala u Marakešu pobijedila Burkinu Faso sa 3-0. Obala Bjelokosti je veliki dio posla obavila u prvom dijelu postigavši dva gola. Junak susreta bio je 23-godišnji napadač Manchester Uniteda Amad Diallo koji je postigao pogodak i upisao asistenciju.

Diallo je doveo svoju momčad u 20. minuti, da bi 12 minuta kasnije "podvalio" loptu Yanu Diomandeu za 2-0. Pobjedu Bjelokošćana potvrdio je Bazoumana Toure u 87. minuti.

Obala Bjelokosti brani naslov osvojen prije tri godine, a ukupno je tri puta bila afrički prvak. U četvrtfinalu je sada čeka Egipat.

U ranije odigranom susretu Alžir je u Rabatu nakon produžetaka pobijedio DR Kongo sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Adil Boulbina u 119. minuti.

Alžir je posljednji put izborio četvrtfinale afričkog prvenstva 2019. kada je i osvojio svoj drugi kontinentalni naslov nakon premijerne titule osvojene 1990.

Nakon prvog dijela bez pravih prilika, u nastavku se igralo otvorenije, ali unutar 90 minuta nije bilo golova. Alžir je najbliže vodstvu bio u 78. minuti kada je s lijeve strane pucao Anis Hadj Moussa, ali je Lionel Mpasi-Nzau bio spreman. DR Kongo je mogao do pobjede u 90. minuti kada je Fiston Mayele pucao glavom, ali pored gola.

Pitanje pobjednika na koncu je razriješeno u posljednjim trenucima produžetka i to jednim od najljepših golova ovog prvenstva. Ramiz Zerrouki je odličnom loptom uposlio Boulbina koji je pucao s ruba kaznenog prostora pogodivši gornji desni kut suparničkog gola.

Za Alžir je nastupio veznjak zagrebačkog Dinama Ismael Bennacer, koji se početkom drugog poluvremena ozlijedio. Alžirac se uhvatio za zadnju ložu te nije mogao nastaviti susret. Loše su to vijesti za Alžir, ali i za Dinamo. Bennacer je u Dinamo stigao u rujnu iz Milana na posudbu do kraja sezone. Drugi Dinamov Alžirac na afričkom prvenstvu, Monsef Bakrar nije nastupio.

Sada su poznati svi parovi četvrtfinala. Alžir će igrati protiv Nigerije, snage će odmjeriti Mali i Senegal, domaćin Maroko i Kamerun, te Egipat i Obala Bjelokosti.