Imate li dobru poslovnu ideju, može vam pomoći čovjek koji je Njemačkoj donio naslov svjetskog prvaka

Mario Götze ispisao je nogometnu povijest kao igrač koji je postigao pobjednički pogodak kojim je Njemačka postala prvak Svjetskog prvenstva 2014. godine. Ali s bivšim njemačkim nogometnim reprezentativcem postoji jedna iznimno zanimljiva priča. On je, naime, poslovni anđeo. U poslovnoj terminologiji, poslovni anđeli su fizičke osobe koji, između ostaloga, ulažu u startupove u ranim fazama razvoja.

Companion M, Götzeov osobni investicijski instrument, sada ima portfelj od više od 70 tvrtki, od kojih su dvije postale jednorozi prošle godine, što je naziv za brzorastuće, privatne tvrtke čija vrijednost premašuje milijardu dolara. To su danski fintech Flatpay i njemački AI startup Parloa.

„Pristajem ulagati samo ako startup i njegovi osnivači ispunjavaju sve uvjete“, rekao je Götze za TechCrunch.

Procjene mogu biti prilično subjektivne u fazi u kojoj Götze ulaže - obično se radi o pred-seed i seed financiranju, s iznosima između 25.000 i 50.000 eura. Da bi se takvo što osiguralo, Götze kaže da se Companion M fokusira na specifična područja u kojima su izgradili duboku mrežu i stručnost. Iznenađujuće, sport nije jedno od tih područja - barem ne izravno.

Prema Götzeu, Companion M se prvenstveno fokusira na B2B SaaS, softversku infrastrukturu i kibernetičku sigurnost, kao i na zdravlje i biotehnologiju. Iako to nije sportska tehnologija sama po sebi, zdravlje i biotehnologija prirodna su niša za Götzea, zainteresiranog za ljudske performanse i dobrobit - i koji ima slobodu da slijedi nekonvencionalne prilike u tim područjima.

Godine 2020. Götze je dospio na naslovnice zbog ulaganja u njemački startup za kanabis Sanity Group, kada većina europskih institucionalnih investitora nije htjela ni čuti za to područje. Od tada je Njemačka liberalizirala neke aspekte svojih zakona o kanabisu, stvarajući poticaje za startup koji je 2024. godine zauzeo 10%-tni udio na njemačkom tržištu medicinskog kanabisa.

S obzirom na to da je kanabis i dalje zabranjen za sportaše, Götze će morati pričekati da ga sam isproba: 33-godišnjak još uvijek profesionalno igra u Eintrachtu iz Frankfurta. No, umjesto da čeka mirovinu, on slijedi primjer američkih sportaša-investitora poput NBA prvaka Kevina Duranta.

Götze nije jedini aktivni europski nogometaš koji također ulaže u startupove - na primjer, Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappé također to čine. Ali kao otac dviju malih kćeri, mora uravnotežiti svoje razne obveze.

„Moram zakazivati ​​pozive prije ili poslije treninga i uskladiti sastanke s tjednima kada nemam gostujuće utakmice ili ne igram Ligu prvaka“, kazao je Götze.

Götze ne radi sve sam, ali ne povjerava ni jednostavno drugima svoj novac. Umjesto toga, stvorio je Companion M kao mali tim koji ga podržava ulaganjem poslovnih anđela, partnerstvima i drugim zadacima.

U ovim naporima postoji neosporni aspekt brendiranja. Kada je Götze postao prvi Revolutov ambasador brenda za Njemačku, fintech tvrtka je kao poticaj navela njegov dosadašnji rad kao poslovnog anđela. No, dok se pripremao za svoju post-nogometnu karijeru, Götze je otkrio ono što opisuje kao još jednu strast osim sporta.

Ova strast možda nije toliko neočekivana koliko se čini. Dok su Götze i njegova braća postali nogometaši, njihov otac Jürgen profesor je na Odjelu za elektrotehniku ​​i informacijsku tehnologiju Sveučilišta TU Dortmund, a obitelj je provela vrijeme u Houstonu u Teksasu kada je Jürgen bio na Sveučilištu Rice kao postdoktorski istraživač.

Nije slučajno da Götze uglavnom ulaže u Europi i SAD-u, a među prošlim ulaganjima su Arcee AI sa sjedištem u Miamiju i Qualifyze sa sjedištem u Frankfurtu. Nekoliko tvrtki iz njegova portfelja prikupilo je značajne iznose naknadnog financiranja, a iz nekih je već izašao, poput berlinskog KoRo-a.

Takvi strateški potezi daju Götzeu kapital za reinvestiranje, ali on se također usredotočio na dugoročnu konsolidaciju bogatstva. Kao djelomični suvlasnik, Companion je podržao više od 20 tvrtki rizičnog kapitala s obje strane Atlantika, uključujući 20VC, Cherry Ventures, EQT Ventures, Planet A, Merantix, Visionaries Club i World Fund.

Götze je još uvijek pod ugovorom sa svojim klubom i navodno razgovara o produljenju.

„Nakon što mi karijera završi, planiram se usredotočiti na svoje investicijske aktivnosti. Svake godine postoji mnogo novih startupa, a bit će i nekih koje propustite. Ali žaljenje zbog prošlih odluka dovodi do donošenja nepromišljenih ili impulzivnih odluka u budućnosti - rekao je za TechCrunch.