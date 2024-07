Srbi doživjeli debakl uoči Olimpijskih igara, a o potezu na Jokiću još će se pričati

Srpska košarkaška reprezentacija teško je poražena u pripremnoj utakmici za Olimpijske igre od sastava SAD-a, utakmica je završila rezultatom 105:79 za Amerikance. Nakon poraza od Australije, ovaj od SAD-a drugi je na pripremama za OI u tri ogleda. Srbija je utakmicu dobro otvorila, ali kako je susret išao prema kraju tako je američka prednost stalno rasla. U jednom je trenutku bilo i preko 30 razlike za njih.

Dvoboj u Abu Dhabiju nakon prvih 10 minuta bio je na 28:28, ali već na poluvremenu su Amerikanci imali +14. Konačnih 26 poena viška moglo je biti i izraženije za Amerikance, koje neki s pravom nazivaju i novim Dream Teamom.

Amerikanci su u drugoj četvrtini imali seriju 16:2, a posebno je briljirao Anthony Davis. O jednom njegovom potezu na Nikoli Jokiću još će se dugo pričati. Bila je to blokada, reklo bi se - samo takva. Inače, Srbija i SAD sučelit će se i u prvom kolu po skupinama na samim Olimpijskim igrama, i to 28. srpnja. Bit će to prilika za Srbiju da se revanšira za ovaj dosta neugodan poraz.