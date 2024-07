Poznato je koliko će Luka Modrić zaraditi od novog ugovora u Realu, odrekao se velikog novca

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i "desetka" madridskog Reala, Luka Modrić, od ove srijede i službeno je novi kapetan kraljevskog kluba. Tri tjedna nakon što mu je istekao dotadašnji ugovor, klub sa Santiago Bernabeua objavio je da je s Modrićem potpisao produljenje suradnje do 30. lipnja 2025. godine. Bilo je jasno da će Modrića dočekati nešto izmijenjena uloga u momčadi, a zna se da će imati i bitno manji ugovor nego prijašnjih godina.

Do 30. lipnja Modrić je zarađivao u bruto iznosu točno 21.8 milijuna eura godišnje. Zadnjih pet godina imao je isti ugovor, a sada će on biti bitno smanjen. Po podacima Capologyja, najpoznatije svjetske web-stranice koja se bavi zaradom sportaša, novi Modrićev ugovor ima vrijednost od 10.4 milijuna eura. To znači da bi u ovoj sezoni zarađivati trebao čak 52 posto manje nego prije.

Dakle, Modrićeva bruto plaća je 10.4 milijuna eura, što znači da će neto iznos njegove plaće na godišnjoj razini biti nešto iznad pet milijuna eura. Kako trenutno stoje stvari, od Modrića će 11 igrača Reala imati veća primanja, a ugovor kapetana vatrenih zasad je jednak onome kakvog imaju Dani Carvajal, Ferland Mendy i Dani Ceballos.

FOTO: Real Madrid objavio: Luka Modrić potpisao je novi ugovor, on je naš kapetan

– Modrić je već neko vrijeme razmišljao o svojoj budućnosti, a na stolu je bilo dosta ponuda, među kojima je i ona iz zagrebačkog Dinama. Lani ga je Arabija mamila sa 100 milijuna eura, ali Hrvatu je uvijek prioritet bio nastavak u Real Madridu. Modrić je osjetio da bi mogao biti važan za momčad. I premda je istina da ove sezone nije igrao onoliko koliko je očekivao, pokazao je, pogotovo u posljednjoj dionici, da je i dalje kapitalac Madriđana - objavila je španjolska Marca.

Luka će u rujnu navršiti 39 godina, ali i dalje je važan kotačić momčadi. Bit će mu to 13. sezona u bijelom dresu nakon što je u ljeto 2012. stigao u Madrid. Podsjetimo, klub je krajem prošle sezone napustio Toni Kroos pa su navijači zadovoljni što je ovim Modrićevim potpisom izbjegnut bolni dvostruki oproštaj.

Inače, Luka Modrić se nakon objave o produljenju ugovora s Realom oglasio i na svom Instagramu. Objavio je fotografiju s dresom na kojem je njegovo prezime i broj 2025., a u captionu je napisao: "Moj dom. Moj klub. Sretan sam što ću i dalje igrati za najbolji klub na svijetu. Hala Madrid."

Hrvatski kapetan uskoro će se pridružiti suigračima u pripremama za novu sezonu. Modrić će nakon povratka u Madrid tri dana trenirati sa suigračima u klupskom kampu u sjevernom predgrađu Valdebebas, a onda će poletjeti prema Sjedinjenim Državama.

