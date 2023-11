Srbi će sutra zdušno navijati protiv Hrvatske i za to imaju jako dobar razlog

Kvalifikacije za Europsko prvenstvo bliže se kraju i ljubitelji nogometa polako se okreću jakosnim skupinama uoči ždrijeba koji će se održati 2. prosinca.

A stranica na X-u Football Rankings pozabavila se situacijom sa Srbijom koja je osigurala plasman u Njemačku. Srbi su nakon 24 godine izborili nastup na Euru, no sada je pitanje u kojoj će jakosnoj skupini u ždrijebu završiti.

Srbi su za sada u trećoj jakosnoj skupini, no moguće je da padnu i u četvrtu koja je najslabija i donosi najteže protivnike. A treću jakosnu skupinu izborit će ako se dogode dva od tri ishoda: Hrvatska izgubi od Armenije (ili remizira ako Wales svlada Tursku), Češka ne pobijedi Moldaviju te Slovenija i Kazahstan remiziraju.

🇷🇸 Serbia will stay in Pot 3 if 2/3 occur:



- Slovenia and Kazakhstan draw



- Czechia don't defeat Moldova



- Croatia lose to Armenia (or draw if Wales defeat Türkiye) pic.twitter.com/W0mMLQa1MV