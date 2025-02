Sramota! Igrači Dinama i Osijeka molili Strukana da se utakmica prekine, on ih šokirao odgovorom

Koji je smisao odigravanja utakmice Dinama i Osijeka u uvjetima koji su bili na Maksimiru ove večeri? Zbog čega se ta utakmica odigrala mnogima nije jasno, a objašnjenje bi trebao ponuditi sudac Duje Strukan, jer utakmicu je mogao odgoditi samo on.

Saznajemo da je splitski sudac odbio odgoditi utakmicu već na zagrijavanju, iako su igrači bili apsolutno za to da se utakmica ne igra po takvim vaterpolskim uvjetima. Tvrdili su mu da se po takvim uvjetima ne može igrati i da je to opasno zbog mogućih ozljeda.

Dva puta mu je došao i pomoćni trener Dinama Sandro Perković, rekao da će se netko ozlijediti, pa onda i šef stadiona Sakoman koji je tvrdio da će kiša biti sve jača i jača. I na kraju mu je prišao i Jugović, kapetan Osijeka, koji je prije početka utakmice rekao da to nisu regularni uvjeti za igru. Podsjetimo, pravilo je da su uvjeti smatraju regularnima ako lopta na svakom dijelu terena može normlano odskočiti, bez da je u tome sprečava voda. Po televizijskom prijenosu jasno se vidjelo da tome uopće nije tako.

No Strukan svejedno nije želio odgoditi utakmicu, već je protivno zdravom razumu tvrdio da su uvjeti regularni! Saznajemo da niti u poluvremenu Strukan nije želio prekinuti utakmicu, iako je kiša i dalje natopljavla teren i igru učinila gotovo pa nemogućom. Zaista neshvatljivo, jer ovo u Maksimiru bila je čista antipropaganda nogometa. Osim ako je Strukan mislio da se igra vaterpolo. Neshvatljiva je logika splitskog suca, pogotovo što postoje slobodni termini u kojima se utakmica mogla naknadno odigrati.

Za što u uvjeti za igru bili regularni? Za ozljede igrača? Neka pita Marka Pjacu kako mu izgleda zglob poslije neopreznog uklizavanja braniča Osijeka, kada se Tuia nije mogao zaustaviti po skliskom terenu. I onda Strukan, umjesto da štiti igrače od neopreznih startova, Tuia je za start na Pjaci prošao bez kartona. Strukan je mirno pokazivao da je branič Osijeka startao na loptu, iako je pogodio Pjacin gležanj, nakon čega je hrvatski reprezentativac šepajući morao napustiti igru. Sudački ekspert Damir Skomina nakon utakmice je pak komentirao da je tu bilo elemenata i za direktni crveni karton! A taj isti igrač, Tuia, koju minutu kasnije zbog novog starta dobio je žuti karton, koji mu je ustvario trebao biti drugi, isključujući... Zbog svega, Strukan je na Maksimiru zaslužio apsolutni palac dolje, bio je daleko najgori akter utakmice, a bit će zanimljivo čuti što o svemu misli Komisija sudaca... Ali i Dinamo, koji na ovakve stvari ipak mora reagirati....