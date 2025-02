Dinamo je na rubu kraha: 'Tužni smo, igrači se boje. Sada ostaje samo jedno'

Kriza nogometaša Dinama je produbljena, u kišnim i nemogućim uvjetima na maksimirskom stadionu, Osijek je u četvrtfinalu domaćeg Kupa slavio s 1-0 (1-0). Pogodak vrijedan polufinala postigao je Hrvoje Babec u 21. minuti. Ujedno su Osječani već treći put ove sezone pobijedili Dinamo. Prije ovog slavlja Osijek je Dinamo bacio na koljena i pobijedio ga dva puta u prvenstvu.

Uvjeti na maksimirskom travnjaku bili su gotovo nemogući za igru. Veći dio terena bio je uslijed cjelodnevne kiše potpuno natopljen i po njemu se lopta lakoćom zaustavljala. U takvim okolnostima Dinamo je pokušavao, što je više moguće, igrati po zraku, a Osječani su se definitivno bolje prilagodili na neregularne uvjete. Sve je komentirao trener Dinama, Fabio Cannavaro.

"Nije bilo lako igrati na ovakvom travnjaku. Dali smo sve od sebe, ali nažalost nije bilo dovoljno. Igrači su tužni, nije lako vezati ovakva dva poraza u četiri dana, ali moramo to brzo zaboraviti jer nas čeka teška utakmica u nedjelju. Obrana je naš problem otkad sam ja tu, ali i otprije. Uvijek isti problem. Prelako primamo golove. Moramo biti koncentriraniji i igrati s manje straha. Igrači se boje, a to nije dobro, govorim im da moraju to prebroditi" , rekao je Cannavaro.

"Ako igraju bez straha i rade greške, ja sam kriv. Moraju to znati. Večeras je plan da se odmorimo, a onda se moramo početi pripremati za derbi. Nismo glupi, znamo što derbi znači, moramo pokušati promijeniti ovaj negativan trend", dodaje slavni Talijan. Prvi polufinalisti ovosezonskog Hrvatskog kupa su nogometaši Rijeke koji su kao gosti, na Poljudu, svladali splitski Hajduk 3-1 (2-1). Preostale dvije četvrtfinalne utakmice igraju Istra 1961 i Lokomotiva 4. ožujka, dok se dan kasnije sastaju Slaven Belupo i Gorica.