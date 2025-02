Dinamu se ovo još nikad nije dogodilo. Ali, zašto se uopće igralo? Pa moglo se odgoditi...

Dinamo se oprostio od kupa, u četvrtfinalu je u Maksimiru Osijek slavio s 1:0 po nemogućim uvjetima. Nije nam jasno zašto se uopće igralo po ovako natopljenom terenu, pa sad bar ima termina i utakmica se mogla odgoditi. No, uvjeti su bili isti Dinamu i Osijeku, gosti su se bolje snašli u prvom dijelu i iskoristili svoju priliku, a Dinamo koji je bio bolji u drugom dijelu, napravio je sve, ali iz brojnih prilika nije uspio ugurati loptu u mrežu.

Tako se nakon Hajduka i Dinamo pozdravio s kup natjecanjem, samo se jednom u povijesti Hrvatskog kupa dogodilo da su se i Hajduk i Dinamo oprostili prije polufinala: u sezoni 2019./2020. u polufinalu su bili Slaven Belupo - Lokomotiva i Rijeka – Osijek, Dinamo je u osmom navratu prvi put ispao od Osijeka u povijesti kupa, u dosadašnjih sedam navrata svaki put je Dinamo prošao dalje.

Osijek je bolje otvorio utakmicu, već u trećoj minuti Soldo je imao veliku priliku nakon Jurišićevog preciznog pasa, no plavi su nekako blokirali taj udarac i spriječili sigurni pogodak Osijeka. No, gosti su poveli u 21. minuti, nakon što je Jurišić ubacio loptu iz auta rukom pred vrata plavih, Soldo koji je bio viši od Theophilea i Belcara produžio je do usamljenog Babeca koji je iz prve pucao i matirao Nevistića.

Nastavili su plavi tako primati pogotke u svakoj utakmici, a ponovno je Dinamu bilo problematično branjenje prekida kojeg su gosti iskoristili protiv loše postavljenje obrane Dinama. Uzvratili su plavi udarcem Kulenovića, ali bilo je to preslabo za vratara Malenicu. Na drugoj je strani pokušao Jakupović udarcem s 20-ak metara, pucao je precizno, ali je Nevistić obranio. Potom je Nevistić zaustavio i novi opasan pokušaj Jakupovića s 15 metara. I u sudačkoj nadoknadi, doduše iu sumnjive situacije pucao je Jakupović, a vratar Dinama ponovno je bio uspješniji.

U nastavak je Cannavaro krenuo s Ademijem umjesto Sučića, a plavi su bili ubrzo bili nadomak izjednačenju, nastala je velika gužva na dva metra od vratiju Osijeka, no Stojković je promašio loptu pa su gosti nekako izbacili iz te kaljuže. U 52. je veliku priliku imao Theophile, ali je Malenica taj udarac iz blizine obranio, a onda je iz slobodnog udarca iskosa Baturina pogodio prečku, da bi plavi brzo ponovno došli do lopte, Kulenović je bio u velikoj prilici, ali je glavom pucao pored vratnice. U tri minute uzastopnih napada plavi su mogli okrenuti utakmicu.

U 69. minuti Tuia je opasno startao na Pjacu, a sudac Strukan nije dosudio ni prekršaj, pokazao je da je to bio start na loptu, ali je bio toliko opasan da je morao biti sankcioniran i zbog toga je Pjaca morao iz igre. U 84. minuti Dinamo je odigrao dobru akciju po nemoguće lošem terenu, opalio je Stojković iskosa, ali je Malenica sjajno obranio, a vratar Osijeka je i u nadoknadi spasio Osječane koji su na kraju slavili prolazak u polufinale kupa.

- Došli smo u Zagreb i pokazali smo nevjerojatnu borbenost. Ne mogu biti ponosniji na moje igrače. Nije bilo lako pripremati utakmicu nakon tri poraza zaredom, ali nogomet je jednostavan - kad vam ne, morate još više raditi. Ponosan sam zbog svog učinka protiv Dinama, znam što znači pobijediti ih. Naš najveći protivnik su ozljede, imamo nevjerojatnih problema s njima, a sada se krećemo spremati za Slaven Belupo, jako ozbiljnu momčad protiv koje nam neće biti lako - rekao je slavljenik, trener Osijeka Federico Coppitelli.

Njegov sunarodnjak na plavoj klupi Fabio Cannavaro nije imao razloga za zadovoljstvo, nakon debakla u Rijeci, sad je ispao i iz kupa.

- Bilo je jako teško igrati u ovakvim uvjetima, ali neću se vaditi na uvjete, pokušali smo dati najbolje, igrati dugim loptama, u drugom dijelu smo uspjeli kreirati više prilika, ali bilo je jako teško. Dečki su pokušavali i ne mogu im ništa loše reći osim oko primljenog pogotka. A to je stvar koncentracije, puno radimo na tome. Suludo je da primamo golove kao djeca - rekao je Cannavaro, ostvaio momčad da spava na Maksimiru kako bi se dobro odmorili i počeli pripremati za derbi s Hajdukom:

- Moramo napraviti nekakve reakcije, i pokušati smanjiti razliku između nas i njih