Sprema se spektakularna utrka u Dubrovniku. Trkači će skakati kroz vatru, preko bodljikave žice i zidova

Nakon izrazito uspješnog Svjetskog prvenstva pretprošlog vikenda na otoku Hvaru, Spartan nastavlja s organizacijom svjetskih renomiranih natjecanja u utrkama s preprekama. Tako je ove subote u Dubrovniku na rasporedu Spartan Trail, redoviti događaj unutar godišnjeg kalendara Spartan utrka koji po drugi put svoje mjesto nalazi u Dubrovniku. Kao što ste već možda i čitali u našim tekstovima tijekom spektakla na Hvaru, Spartan utrke se održavaju u 40 zemalja diljem svijeta, a tijekom godine privuku više od 1,5 milijuna natjecatelja. Ovaj globalni brend koji je postao svjetski voditelj u utrkama s preprekama, koje će biti zastupljene i na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Naime, u program modernog petoboja ući će utrka s preprekama na 100 metara.

U Dubrovniku će se, pak, održati utrke s većom distancom, idemo redom od najmanje do najveće. Prva ćemo spomenuti utrku od 10 kilometara koja je najprikladnija za one koji žele brži i intenzivniji izazov. Putanja ove utrke prolazi trasom starog dubrovačkog vodovoda iz 13. stoljeća, kroz mirne šumske puteve u Šumetu, sa završnim usponom na Srđ, gdje će trkači, uz ogromne napore s brojnim zanimljivim preprekama, uživati u pogledu na povijesne dubrovačke zidine i Jadransko more. Druga utrka je ona od 21 kilometra. Utrka započinje u Mlinima, slikovitom mjestu uz obalu, i vodi kroz mediteransko zaleđe.

Trkači će se penjati na vrh Malaštica, a kao i trkači na 10 kilometara, u završnici slijedi penjanje na Srđ. Najzahtjevniji izazov bit će utrka na 50 kilometara koja će startati u selu Mihanići, a ići će dalje kroz brojna autentična sela u Konavlima. Od prepreka na utrkama natjecatelji će moći očekivati sve i svašta; od nošenja teških bačvi i kamenja, preko penjanja po skliskim zidovima, pa sve do puzanja kroz blato ispod bodljikave žice i preskakanja vatre.

Prvo će danas započeti ova najdulja utrka od 50 kilometara (6.30), potom utrka od 21 kilometra (9.30), a posljednja će startati utrka od deset kilometara (16.00). Ukupni nagradni fond Spartan Traila u Dubrovniku iznosi deset tisuća eura. Najviše će dobiti pobjednici muške i ženske konkurencije na utrci od 50 kilometara, svatko po 1,5 tisuću eura, potom po 750 eura pobjednik i pobjednica utrke na 21 kilometar, dok će pobjednici utrke na deset kilometara inkasirati po 250 eura. Novčane nagrade će u obje konkurencije dobiti i natjecatelji koji budu plasirani kao drugi i treći. Sve utrke imat ćete priliku pratiti uživo na službenom Facebook kanalu Spartan Trail Croatia.

Osim spektakularnih pogleda koji dodatno pomažu slanje slike Dubrovnika i okolice u svijet te prepreka i utrka koje testiraju granice izdržljivosti natjecatelja, činjenica da će Spartan u postsezoni u grad i okolicu navesti ljude, odnosno natjecatelje iz cijelog svijeta na dolazak i nadmetanje dodatan je pozitivan element za jedno od naših najpoznatijih turističkih središta.

