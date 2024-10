Gradonačelnik Mato Franković i organizatori događaja najavili drugo izdanje Spartan Traila Dubrovnik

U četvrtak, 24. listopada, održana je tiskovna konferencija povodom nadolazećeg događaja Dubrovnik Spartan Trail 2024, jednog od najiščekivanijih sportskih događaja u regiji koji se održava 25. i 26. listopada. Na konferenciji su sudjelovali Alen Bošković, direktor utrke, Jurica Barać, vlasnik Spartan licence za Hrvatsku, Željko Cota, istaknuti dubrovački sportaš te, naravno, Mato Franković, gradonačelnik grada Dubrovnika.

Direktor utrke, Alen Bošković, otvorio je konferenciju ističući da Dubrovnik Spartan Trail nije samo utrka, već prava avantura koja izaziva i tijelo i duh, dok otkriva nevjerojatne ljepote Dubrovnika i dubrovačkog kraja koje smatra neotkrivenima i za veliki dio svojih sugrađana. "S velikim zadovoljstvom iščekujemo drugi Dubrovnik Spartan Trail," rekao je Bošković te dodao: "Nakon godinu dana intenzivnog rada na razvoju projekta, ove godine predstavljamo izmijenjene trase sve tri utrke. Naša ekipa, predvođena Lazarom Badanjcem kao glavnim koordinatorom za stazu, uzela je u obzir povratne informacije prošlogodišnjih trkača i dodala nove prijedloge. Posebno smo ponosni što smo start 50K utrke pomaknuli na staru željezničku stanicu u Mihanićima te ponovno koristimo trasu Ćira, ljepote Sniježnice i Malaštice. Također, utrka na 10K kreće sa Šumeta i prolazi starom trasom dubrovačkog vodovoda do cilja na Srđu, koji će ove godine biti na Tvrđavi Imperijal – svojevrsnom simbolu grada Dubrovnika i njegove obrane tijekom Domovinskog rata. Vjerujem da će svi trkači osjetiti poseban naboj ulaskom na ovaj povijesni lokalitet. Raduje nas i veliki broj volontera i ljudi koji su se priključili organizaciji, što dodatno osnažuje ovaj događaj, a ne mogu propustiti uputiti zahvalu svima koji su pomogli u uređenju - od šišanja i čišćenja dionica, do postavljanja oznaka. Posebno se zahvaljujem Ivi Margaretiću i ekipi iz Orašca, Vedranu Todorovskom i njegovoj ekipi, BK Konavle, DVD Župa te komunalnom društvu Župa dubrovačka koji su dodatno očistili izazovne dijelove oko Malaštice”.

"Izuzetno smo ponosni što smo i ove godine uspjeli organizirati Dubrovnik Spartan Trail na jednoj od najljepših lokacija u svijetu. Dubrovnik, sa svojom bogatom poviješću, impresivnim krajolicima i jedinstvenim spojem mora i planina, pruža trkačima iskustvo koje ostavlja bez daha”, rekao je vlasnik Spartan licence za Hrvatsku, Jurica Barać te dodao: "Veliku zahvalu upućujemo Ministarstvu turizma i sporta, Gradu Dubrovniku, Turističkoj zajednici grada Dubrovnika i Hrvatskoj turističkoj zajednici koji su prepoznali i stratešku vrijednost događaja kakav Dubrovnik Spartan Trail jest. Njihova podrška pokazat će se ključnom za uspješnu organizaciju i ovotjednu realizaciju događaja čime još jednom, svi zajedno, potvrđujemo Dubrovnik kao svjetsku destinaciju za sport i avanturizam."

Željko Cota, koji je na prošlogodišnjem Dubrovnik Spartan Trailu osvojio treće mjesto u ukupnom poretku utrke 50K Ultra Maraton, podijelio je s nama svoja razmišljanja i očekivanja: “Veselim se još jednom sudjelovanju na utrci, a ove sam se godine odlučio najtecati u onoj najkraćoj – 10K. Mislim da je sjajno što je organizator prilagodio rute u skladu s komentarima nas prošlogodišnjih natjecatelja te samim time očekujem još spektakularnije utrke. Ovim putem pozivam sve svoje sugrađane da se prijave za utrku i dožive ljepote Grada i našega kraja na jedan drugi način.”

U subotu, 26. listopada, održat će se tri uzbudljive utrke:

50K Ultra Maraton krajnji je izazov za iskusne trkače željne savladavanja velikih udaljenosti. Start utrke bit će u šarmantnom selu Mihanići u Konavlima. Staza vodi kroz autentična konavoska sela, uključujući Kunu Konavosku, gdje će trkači doživjeti atmosferu ruralne Dalmacije okruženi starim kamenim kućama i netaknutom prirodom. Uspon na Ilijin Vrh (1234 m) pružit će spektakularan pogled na planine i more, a posljednji izazov bit će uspon na Srđ, s čuvenim pogledom na Dubrovnik i Jadransko more.

21K Polumaraton idealan je za trkače željne tehnički zahtjevnije staze. Utrka započinje u Mlinima, slikovitom mjestu uz obalu, i vodi kroz mediteransko zaleđe. Trkači će se penjati na vrh Malaštica, gdje ih očekuje zadivljujući pogled na Jadransko more i okolne otoke. Završni uspon na Srđ donosi poseban osjećaj postignuća s panoramom Dubrovnika u pozadini.

10K Utrka savršena je za početnike ili one koji žele brz, ali intenzivan izazov. Trasa prolazi trasom starog dubrovačkog vodovoda iz 13. stoljeća, kroz mirne šumske puteve u Šumetu, s završnim usponom na Srđ, gdje će trkači uživati u pogledu na povijesne dubrovačke zidine i Jadransko more. Najkraća utrka starta u subotu u 16:00, a sve one željne sudjelovanja obavještavamo da su prijave još uvijek otvorene.

Osim utrke, natjecatelje očekuju i brojne pogodnosti, uključujući besplatnu vožnju žičarom od Srđa do Dubrovnika te besplatan ulaz na Dubrovačke gradske zidine, što će omogućiti trkačima da u potpunosti dožive ljepotu ovog povijesnog grada.