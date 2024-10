Deveto izdanje popularne maskirane utrke bit će posvećeno nacionalnoj kampanji 'Znaš li svoj broj?'

Najzabavnija maskirana utrka Zagreb Advent Run održat će se i ove godine, a uoči devetog izdanja ambasadori i organizatori okupili su se u hotelu Hilton Garden Inn kako bi predstavili novitete najveće europske kostimirane utrke humanitarnog karaktera. Ova jedinstvena utrka održat će se 8. prosinca, a posvećena je hrvatskoj nacionalnoj kampanji „Znaš li svoj broj?“, koja se provodi u okviru trajne javnozdravstvene inicijative „Lov na tihog ubojicu“ s ciljem podizanja svijesti o važnosti ranog otkrivanja povišenog kolesterola i krvnog tlaka, kao i ostalim kardiovaskularnim bolestima. Sudjelovanjem u utrci svaki pojedinac ima priliku pomoći u spašavanju barem jednog života, a prijaviti se možete ovdje.

– Priča je krenula prije devet godina kad smo Sven Veronek i ja osnovali tvrtku Run Croatia s idejom da imamo deset utrka kroz Hrvatsku, odnosno konzistentnu platformu za dizanje svijesti o rekreaciji u Hrvatskoj u kojoj bi Zagreb Advent Run bila zadnja utrka u godini koja neće biti toliko rezultatski orijentirana, već usmjerena na zabavu i proslavu svih rezultata uz trčanje najljepšim zagrebačkim ulicama – istaknuo je Berislav Sokač, jedan od osnivača tvrtke Run Croatia.

Deveto izdanje donosi brojne novitete, a novo partnerstvo predstavlja spoj zdravstvene inicijative i zajedničkog angažmana prema boljoj budućnosti svih građana. Trkači će, uz uživanje u božićnoj atmosferi i sportskom duhu, svojim sudjelovanjem ostaviti trajan pozitivan trag u zajednici te imati priliku saznati svoj broj.

– Velika je stvar što smo nakon prvog izdanja koje se održalo na Bundeku, utrku preselili u samo srce Zagreba, kao što to čine mnogi veliki gradovi Europe i svijeta. Time Zagreb ne samo da potvrđuje svoju otvorenost prema sportu i rekreativnim aktivnostima, već dodatno učvršćuje svoj imidž metropole koja aktivno potiče zdrav način života. Svjesni smo da zatvaranje prometa u centru ima svoje izazove, no uvjereni smo da je organiziranje ovakvih događaja u središtu grada ključno za promociju zdravlja i sporta, ali i doprinos turističkoj ponudi svojom pozitivnom atmosferom koju svake godine prati humanitarni karakter. Naša vizija temelji se na inkluzivnosti; želimo da u utrci sudjeluju svi, od obitelji s djecom, preko vlasnika kućnih ljubimaca, do građana različite dobi i fizičke pripremljenosti. Zagreb zaslužuje nekoliko ovakvih utrka godišnje, odnosno događaja koji okupljaju zajednicu i šalju snažnu poruku o važnosti rekreacije i brige za vlastito zdravlje – izjavio je Mario Petrović, predsjednik MPR Grupe.

Akademik Bojan Jelaković naglasio je da je cilj kampanje smanjiti broj ljudi koji pate od posljedica hipertenzije i povišenog kolesterola, ističući kako pojedinci sami možda ne mogu napraviti velike promjene, ali kao zajednica mogu potaknuti sustavne pomake. S obzirom na to da svaki drugi odrasli stanovnik Hrvatske ima hipertenziju, a Svjetska zdravstvena organizacija ju je 2023. proglasila vodećim svjetskim uzrokom smrti, Jelaković smatra da je ključno poticati svijest o važnosti redovne tjelesne aktivnosti, budući da neaktivnost značajno doprinosi problemu. Vizija je promicanje zdravih životnih navika kako bi se zajedno izgradila bolja i zdravija budućnost za sve građane Hrvatske.

Dr. Ivan Pećin istaknuo je važnost nacionalne kampanje „Znaš li svoj broj?” kao dijela šire javnozdravstvene inicijative „Lov na tihog ubojicu”, koja naglašava rano otkrivanje povišenog kolesterola i krvnog tlaka te drugih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti. Posebnost ove inicijative leži u tome što svaki sudionik utrke ima priliku svojim sudjelovanjem spasiti barem jedan život.

– Na utrci će biti prisutni logotipi naših kampanja – "70/26", "Znaš li svoj broj?" i "Lov na tihog ubojicu", zajedno s QR kodovima. Trkači i navijači će moći skenirati kodove te saznati više o tome kako preuzeti aktivnu ulogu u očuvanju vlastitog zdravlja. Na taj način podižemo svijest o dislipidemijama, koje pogađaju više od 60 posto populacije Hrvatske, a često su zanemarene. Svjesnost je ključna, jednim korakom možete nekome spasiti život. Za nas nema lovostaja – zaključio je dr. Pećin.

Jedan od važnih elemenata Zagreb Advent Runa i ono bez čega ta utrka ne bi bila toliko jedinstvena su ambasadori koji svojim radom i postignućima nadahnjuju zajednicu. Ove godine, među njima su istaknuti pojedinci koji su prisustvovali druženju: Maja Drobnjaković, Iva Kumrić, Petra Kuljiš, Ivana Knapić, Mario Valentić, Perica Kišiček, Drago Pezić te Marko Kos. Osim njih, utrku podržavaju i Damjan Rudež, Leonarda Pavić, Đurđica Orepić, Ines Jozić, Stefany Žužić i brojni drugi. I ove godine trkači imaju mogućnost odabira između dvije duljine utrke, pet ili deset kilometara. Bez obzira na iskustvo u trčanju ili motivaciju, svi su pozvani svakim svojim korakom biti bliže spašavanju nečijeg života. Budite dio dobrih djela i prijavite se na utrku.