Sportska fešta, u Split stiže veslačka elita, uskoro počinje veslačka regata Sveti Duje

Tradicija koja postoji već više od dva desetljeća! Tjedan dana nakon proslave Svetoga Dujma Međunarodna veslačka regata Sveti Duje od 12. do 14. svibnja još jednom u biser podno Marjana dovodi europsku veslačku kremu. Centralna pozornica jedne od najpoznatijih manifestacija sveučilišnog sporta u Europi bit će splitska riva sa svojim šarmantnim ambijentom, i to samo nekoliko dana nakon održavanja Svjetskog veslačkog kupa u Zagrebu.

Tri dana spektakla

Tri dana veslačkog spektakla bit će, kao i do sada, posebna i puna događanja. Program počinje u petak 12. svibnja ceremonijom svečanog otvaranja u Galeriji Meštrović. Već u subotu i nedjelju gledat ćemo veslačke ekipe u akciji na regatnim poljima na Spinutu i na rivi. Subota, 13. svibnja, rezervirana je za okršaj najboljih studentskih veslačkih ekipa, među kojima se posebno ističe dvoboj popularnih Britanaca, Oxforda i Cambridgea, i to u najjačim sastavima. Svega mjesec dana nakon slavnog Boat Racea na Temzi u finalu se nadamo uzvratu najpoznatije studentske utrke na svijetu, iako se među konkurencijom ističu brojna sveučilišta, koja uz ukrštena vesla najavljuju utrke dostojne pobjedi. Ovogodišnja novost je i dolazak ekipa drugih kontinenata, i to iz afričkog Johannesburga i daleke Koreje.

Mnoštvo gledatelja zasigurno će i ove godine na rivu u nedjelju, kada je na rasporedu tradicionalna Utrka legendi. To i ne čudi, s obzirom na to da je težina olimpijskih, svjetskih i europskih medalja u tri čamca, i te kako osjetna. Riječ je o revijalnoj utrci na relaciji riva – gradska luka – Matejuška, u kojoj će svoje snage odmjeriti posade sastavljene od legendi Oxforda i Cambridgea, sve redom dobitnici najsjajnijih olimpijskih i svjetskih odličja. Njima će se suprotstaviti ništa manje sjajne splitske legende iz veslačkog kluba Gusar.

Stižu bivši olimpijci

Ponosni smo što možemo najaviti da će ovogodišnji program regate Sveti Duje biti obogaćen i sastankom izvršnog odbora krovne Europske sveučilišne sportske asocijacije – EUSA EC, koji će uključivati predstavnike brojnih europskih zemalja. Nije slučajno izabrana lokacija poput Splita, s obzirom na aktivnosti i uspjehe Sveučilišta u Splitu u nacionalnim i međunarodnim okvirima.

Osim toga, u rasporedu regate naći će se već tradicionalni meet-up Lessons from the boat, u kojem će bivši veslači i olimpijci, a danas uspješni poslovnjaci u svojim poljima, dijeliti znanja splitskim studentima na temu uvijek gorućih dualnih karijera. Regata Sveti Duje spaja sport, biznis, kulturu i zabavu te na pravi način prikazuje diversifikaciju turističke ponude grada Splita.