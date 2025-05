Sport, humanost i odlična zabava na Bundeku!

Ovogodišnja utrka održana je pod pokroviteljstvom Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar te pod medijskim pokroviteljstvom Nove TV i Večernjeg lista.

Na Bundeku se okupilo više od tisuću trkača čime je ova godina rekordna po broju prijava! Osim trkača, osoba s Down sindromom i njihovih obitelji, događaju su se pridružili i brojni hodači, djeca i roditelji kako bi podržali ovu plemenitu utrku.

Foto: Ivan Pašalija i INTESPORT

I ovaj put organizirana je mini utrka za djecu s Down sindromom koja su uz glasno navijanje i podršku svih prisutnih istrčala utrku na 250 metara i u cilju dobila zaslužene medalje! Nešto kasnije krenula je i utrka na pet kilometara, a oni koji još uvijek nisu u top formi za trčanje, pridružili su se nordijskom hodanju dionice od 1700 metara oko jezera Bundek. Zagrijavanje prije utrka vodila je poznata trenerica Suzana Štimac poznatija kao Suzanamojtrener, a nakon trčanja i hodanja, svojim je plesnim točkama sve prisutne zabavila plesna grupa „Atomic dance factory“, dok se druženje nastavilo uz odličnu atmosferu i glazbu za koju je bio zadužen poznati zagrebački DJ Saša Šoštarić. Program je vodila miljenica male i velike publike Minea, a svojim prisustvom utrku je uveličao i naš proslavljeni skijaš i olimpijac Ivica Kostelić koji je ove godine i ambasador utrke.

Foto: Ivan Pašalija i INTESPORT

Svi natjecatelji dobili su bogate startne pakete s proizvodima naših sponzora te Adidas atletsku dry fit majicu s logom utrke. Prva tri najbrža trkača i trkačice osvojili su INTERSPORT poklon bonove i poklon-pakete, poklon bonove poliklinike Kaliper i bogati poklon-paket Kraša!

Svi sudionici ovog humanitarnog događaja mogli su se okrijepiti i zasladiti proizvodima koje su nesebično donirali Mlinar, Alca Zagreb, Juicy, Studena, Zagrebačka Pivovara, Floewater... Najmlađe su posebno razveselili bomboni Kraš i ekipa iz tvrtke Bofrost koja je za vrijeme cijelog događanja svim prisutnima dijelila sladolede!

Foto: Ivan Pašalija i INTESPORT

Svi okupljeni mogli su posjetiti štand Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i izmjeriti razinu ugljičnog monoksida (CO) u izdisaju te dobiti savjete o zdravim stilovima života uz podjelu edukativnih materijala.

Na utrci su bili i predstavnici udruge HUMANA NOVA koja zapošljava osobe s invaliditetom.

U šatoru ADIDAS koji je organiziran u suradnji s INTERSPORTOM svi su se mogli fotografirati u fotoboothu, te razgledati najnovije modele tenisica.

Kotizacija za sudjelovanje iznosila je 20 eura, a sav prihod od kotizacija uplaćen je na račun Udruge sindrom Down. Iako je prikupljena značajna financijska pomoć, još je važnije to što je ovaj događaj ispunio srca svih prisutnih i pokazao da osobe s Down sindromom mogu sve. A koliko mi pomažemo njima, toliko nam oni višestruko vraćaju svojim osmjesima, toplinom i neopisivom pozitivnom energijom.

Foto: Ivan Pašalija i INTESPORT

Hvala svima koji su došli i sudjelovali i nadamo se da se vidimo i iduće godine na petoj utrci RUN FOR DOWN kada ćemo opet trčati, hodati, družiti se, veseliti i pomoći onima kojima je to potrebno!

Veliko hvala svim sponzorima koji su svojim donacijama omogućili ovu utrku: INTERSPORT u suradnji s ADIDASOM, STORM GRUPA, PBZ LEASING, AIRCASH, JUICY, STUDENA, KRAŠ, MLINAR, BOFROST, ALCA ZAGREB, POLIKLINIKA KALIPER, ZAGREBČKA PIVOVARA, FLOEWATER, ARDON, PERWOLL, FA.

Okrepu za organizatore omogućio je MRAV SISTEM.

Posebna zahvala ekipi iz Mojo Rental Southeast Europe koji su odradili produkciju i sav tehnički dio cijelog događanja!