Spektakl u kojem je teško predvidjeti protivnika, pokazuju to superračunala i kladionice

"Ovo je bilo kao nešto što je Caravaggio naslikao ili Mozart skladao. Kad je nogomet ovakav, počnete vjerovati da ga je Bog izumio", pisalo je u kultnom talijanskom listu La Repubblica nakon spektakularne prve polufinalne utakmice Lige prvaka između Barcelone i Intera na Monjuicu, koja je završila rezultatom 3:3. Teško je očekivati da se u današnjem uzvratu na San Siru (21 sat, Arena Sport 1) može ponoviti baš takva rapsodija, ali i da se ne ponovi, čeka nas napet okršaj s najvećim mogućim ulogom – plasmanom u finale najboljeg klupskog nogometnog natjecanja koje se održava na Allianz Areni u Münchenu 1. lipnja. Barcelona lovi svoj deveti nastup u finalu, a Inter šesti.

Koliko je teško procijeniti prvog putnika u ovosezonsko finale, dosta pokazuju superračunala i kladionice, koji daju minimalnu prednost u šansama Barceloni (54 posto u odnosu na Interovih 46 posto). S jedne strane, Barcelona je u prvom okršaju držala kontrolu, imala veći obujam prilika i dvaput se vraćala iz rezultatskog deficita (0:2 i 2:3) pokazavši karakter, dok je Inter s druge strane pokazao ubojitost u tranziciji i prekidima te efikasnost, postigavši tri pogotka iz znatno manjeg obujma napada.

Poznato je na čemu će obje momčadi najviše raditi uoči ovog uzvrata. Barcelonin veznjak Frenkie de Jong istaknuo je da će se njihova momčad fokusirati na svoje slabosti u obrambenim prekidima, dok je trener Intera Simone Inzaghi izjavio da će prioritet biti zaustaviti trenutačno prvog favorita za Zlatnu loptu, čudesnog 17-godišnjaka Laminea Yamala. Pokušavali su to nerazzuri raditi i u prvom dvoboju, ponekad čuvajući Yamala s čak tri igrača, no ni to nije uspijevalo budući da je mladi ofenzivac Barce zabio sjajan solo-pogodak te uz to kreirao još pregršt problema obrani Intera.

I jedna i druga momčad muče se s ozljedama bedra svojih najboljih strijelaca. Zbog iste ozljede za nastup su upitni i Lautaro Martinez za Inter te Robert Lewandowski za Barcelonu. Osim njih, Inter neće moći računati na Pavarda, a Barcelona na Koundea, Casada i Bernala.

Inter i Barcelona imaju ogroman motiv u Ligi prvaka budući da oba kluba već prilično dugo čekaju na prestižni europski naslov. Barcelona je posljednji put prvakom postala prije deset godina kad je uz pogodak Ivana Rakitića u finalu svladala Juventus, a Inter je na tronu Europe zadnji put bio prije 15 godina pod vodstvom legendarnog Josea Mourinha. Zanimljivo, te sezone u polufinalu je Inter izbacio baš Barcelonu. Brojni igrači imaju poseban motiv jer love prvi naslov u Ligi prvaka u svojim karijerama, zapravo svi osim četvorice. Igrači s naslovom u Ligi prvaka među kadrom Barce su Lewandowski te Stegen i Christensen, dok je kod Intera to jedino Pavard. Motiva ni za jedne ni za druge ne nedostaje.