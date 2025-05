Ovi podaci govore sve: Jasno je zašto će se o spektaklu u Barceloni još dugo pričati

Prvi polufinalni dvoboji ovosezonske Lige prvaka su iza nas, a nije čudo da je nogometnoj javnosti u fokusu i dalje spektakularna utakmica Barcelone i Intera na Montjuicu koja je završila remijem (3:3). Osim brojnih spektakularnih poteza i pogodaka, u ovoj utakmici su oboreni brojni rekordi. Prvi se tiče samog rezultata, budući da je ovaj dvoboj izjednačio rekord polufinala Lige prvaka po broju golova s utakmicom Dinamo Kijeva i Bayern Münchena iz sezone 98/99 koja je također završila 3:3. Ne samo da je palo najviše golova, nego je pao i najbrži gol u polufinalima Lige prvaka. Marcus Thuram je genijalno petom zabio nakon samo 30 sekundi i tako se upisao u povijesne knjige. Preostala dva zgoditka za Inter je postigao službeni igrač utakmice Denzel Dumfries, koji je uz to i asistirao Thuramu za spomenuti prvi pogodak. Dumfries je tako postao prvi Nizozemac koji je i zabio i asistirao u polufinalnoj utakmici Lige prvaka nakon čak 15 godina. Zanimljivo, posljednji Nizozemac kojem je to pošlo za rukom je bio Wesley Sneijder - također u dresu Intera, također u dresu Barcelone.

Unatoč sjajnim izvedbama Dumfriesa i Thurama, glavna priča nakon ovog dvoboja je čudesni 17-godišnji Lamine Yamal, koji je fenomenalnom izvedbom obilježio svoju jubilarnu 100. utakmicu za Barcelonu. Fantastičnim solo pogotkom je postao najmlađi igrač u povijesti Lige prvaka koji je zabio gol u polufinalu (17 godina, 291 dan), srušivši rekord Kyliana Mbappéa (18 godina, 140 dana). No, osim pogotka je konstantno radio dar-mar obrani Intera te još dvaput pogodio sami okvir gola. Yamal je strahovito rano došao do 100 nastupa za Barcu, a uz to je već upisao 22 gola i 33 asistencije. Koliko je već postigao, najbolje govori usporedba s Cristianom Ronaldom i Lionelom Messijem. Ronaldo je sa 17 godina i 291 danom imao 19 seniorskih utakmica, pet golova i četiri asistencije, a Messi je u toj dobi upisao tek devet nastupa s jednim golom i bez asistencija. Ne smijemo zaboraviti ni na sjajnog Raphinhu, Brazilca koji je s koeficijentom 2,50 trenutačno prvi favorit za Zlatnu loptu. Nakon utakmice s Interom Raphinha je došao do 20 direktnih sudjelovanja u golovima (golovi + asistencije) ove sezone u Ligi prvaka, te mu samo jedno nedostaje kako bi izjednačio rekordni učinak u jednoj sezoni, onaj Cristiana Ronalda iz sezone 13/14.

Drugi dvoboj nije donio ni približno toliko rekorda i zanimljivih narativa, a u njemu je PSG upisao strahovito važnu gostujuću 1:0 pobjedu kod Arsenala na Emiratesu pogotkom Ousmanea Dembelea. Arsenal je u jako teškoj poziciji, budući da su samo dva kluba u povijesti Lige prvaka uspjela proći u finale nakon poraza na domaćem travnjaku u prvom dvoboju, Ajax u sezoni 95/96 i Tottenham u sezoni 18/19. Prema superračunalu PSG ima 79 posto šanse za prolaz u finale, a Arsenal 21 posto, dok u drugom okršaju Inter ima malu prednost od 55 posto šanse naspram Barceloninih 45 posto. Uzvrati su na rasporedu idućeg tjedna.