Španjolci tvrde da u Realu postoje sumnje oko Luke Modrića, evo o čemu se radi

Dok je sve izvjesnije da će Real Madrid ostati bez naslova u španjolskom prvenstvu, klub se istovremeno priprema za Svjetsko klupsko prvenstvo, turnir kojem pridaju veliku važnost zbog financijske nagrade i prestiža.

U Realu raste neizvjesnost oko toga tko će sjediti na klupi i kako će izgledati momčad, no jedno je sigurno: Luka Modrić putuje u Sjedinjene Američke Države, unatoč nekim sumnjama. Kako piše Relevo, ova je odluka donesena još prije godinu dana, kada je Modrić potpisao produljenje ugovora za sezonu 2024./25.

Već tada je Svjetsko klupsko prvenstvo bilo uvršteno u kalendar, pa je Modrić potpisao znajući da ostaje u klubu barem do završetka tog natjecanja. To znači da će Luka Modrić sigurno biti igrač Reala do sredine srpnja, bez obzira na ostale odluke.

Za sada nema konačne odluke o mogućem daljnjem produljenju, a nijedna opcija nije isključena iako postoje sumnje oko njegove buduće uloge. Real Madrid, kao i uvijek u ovakvim situacijama, pričekat će kraj sezone La Lige kako bi raščistio situaciju oko eventualnog novog ugovora Modriću.

Modrić je i ove sezone pokazao da, unatoč 39 godina, može biti vrlo koristan. Želi nastaviti igrati kako bi ostao u formi za nastup s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2026. Uvijek je pokazivao veliku privrženost Realu, čak je prošle godine pristao na smanjenje plaće kako bi ostao u klubu, navode Španjolci.