Španjolci i Argentinci sukobili su se oko otkazane Finalissime u Kataru

Dugo iščekivani nogometni obračun europskih i južnoameričkih prvaka, Španjolske i Argentine – onaj koji se trebao dogoditi još u ožujku – sada će napokon zaživjeti, u finalu Svjetskog prvenstva.

A bio je to proteklog proljeća savršen scenarij. Stadion Lusail u Dohi, mjesto Messijeva svjetskog trijumfa, trebao je 27. ožujka ugostiti Finalissimu, sraz svjetskih i južnoameričkih prvaka Argentine i europskog vladara Španjolske. Cijeli svijet nestrpljivo je iščekivao prvi dvoboj Lionela Messija i Laminea Yamala, no umjesto spektakla, navijači su dobili samo gorko razočaranje i administrativnu farsu.

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Naime, eskalacija sukoba na Bliskom istoku u ožujku, potaknuta američko-izraelskim udarima na Iran, pretvorila je regiju u sigurnosno rizičnu zonu. Zračni prostor iznad Katara i susjednih zemalja je zatvoren, a putovanja su postala nemoguća. Uefa je tada donijela jedinu moguću odluku – utakmica se u Dohi ne može igrati zbog "trenutačne političke situacije". Premda je odluka bila razumljiva, nitko nije očekivao da će nemogućnost igranja u Kataru pokrenuti lavinu međusobnih optužbi i na kraju dovesti do potpunog otkazivanja.

U pokušaju spašavanja utakmice Uefa je, kako tvrdi, Argentinskom nogometnom savezu (AFA) ponudila nekoliko alternativnih rješenja. Prva opcija bila je odigravanje susreta na originalni datum u Madridu, na stadionu Santiago Bernabéu, uz podjelu ulaznica 50:50. Argentina je to odbila. Druga je bila finale u dva susreta, jedan u Madridu i uzvrat u Buenos Airesu prije kontinentalnih prvenstava 2028., što je također odbačeno. Na kraju je, prema službenom priopćenju Uefe, traženo samo obećanje da će Argentina igrati ako se pronađe bilo koji neutralni europski teren za 27. ili 30. ožujka, no i to je odbijeno. Španjolski savez stao je uz Uefu, poručivši kako je Španjolska bila spremna igrati pod bilo kojim uvjetima.

S druge strane Atlantika priča je zvučala potpuno drukčije. Conmebol i Argentinski savez zajednički su optužili Uefu za nefleksibilnost. Prijedlog da se igra u Madridu nazvali su kršenjem "načela sportske pravednosti", jer Španjolska ne bi bila neutralan teren. Argentinci su imali svoje protuprijedloge. Prvo su tražili termin nakon Svjetskog prvenstva 2026., što Španjolcima nije odgovaralo. Potom su, kako tvrdi Conmebol, pristali na utakmicu u Italiji, ali inzistirali su na datumu koji njima jedino odgovara, 31. ožujka. Taj je datum Uefa proglasila "neizvedivim", navodno zbog europskih kvalifikacija za SP. Pregovori su propali, a svaka je strana ostala uvjerena u vlastitu ispravnost.

Kad je postalo jasno da od utakmice neće biti ništa, počeo je rat riječima. Predsjednik Conmebola Alejandro Dominguez dolio je ulje na vatru proglasivši Argentinu pobjednikom.

– Ako primijenimo pravila, Argentina je dvostruki prvak Finalissime. Oni se jednostavno nisu pojavili – izjavio je za medije.

Ova izjava izazvala je oštru reakciju iz Španjolske. Izbornik Luis de la Fuente odgovorio je mirno, ali odlučno:

– Uvijek smo htjeli igrati. Učinili smo sve što je u našoj moći. Dvije momčadi ne mogu igrati ako jedna od njih ne želi. Mi smo htjeli igrati.

Umjesto borbe za prestižni trofej, Španjolska je na kraju odigrala prijateljsku utakmicu protiv Srbije, dok je Argentina odmjerila snage s Gvatemalom.