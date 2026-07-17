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Finale u nedjelju

Argentina i Španjolska tek drugi put će se sastati na SP-u

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VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 07:00

Posljednji susret odigrale su u ožujku 2018. u Madridu, u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Španjolska je tada uvjerljivo pobijedila 6:1

Finale Svjetskog nogometnog prvenstva, koje će se u nedjelju (21 sat) igrati u East Rutherfordu u američkoj saveznoj državi New Jersey, donosi rijetko viđen okršaj Argentine i Španjolske. Bit će to tek njihov drugi međusobni susret na svjetskim prvenstvima i druga natjecateljska utakmica u povijesti, što je vrlo zanimljivo.

Jedini dosadašnji dvoboj na Svjetskom prvenstvu odigran je 13. srpnja 1966. u Birminghamu. Argentina je u skupini pobijedila 2:1, a oba pogotka postigao je Luis Artime. Za Španjolsku je privremeno izjednačio Pirri. Južnoamerikanci su potom stigli do četvrtfinala, dok je Španjolska završila nastup u skupini.

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Ukupno su se reprezentacije prije ovog finala sastale 14 puta. Omjer je potpuno izjednačen: obje imaju po šest pobjeda, uz dva remija. Kada se izuzme utakmica sa Svjetskog prvenstva 1966., Španjolska je u preostalih 13 prijateljskih susreta slavila šest puta, Argentina pet, a dva su završila bez pobjednika.

Posljednji susret odigrale su u ožujku 2018. u Madridu, u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Španjolska je tada uvjerljivo pobijedila 6:1, a Isco je postigao tri pogotka. Među strijelce su se upisali i Diego Costa, Thiago Alcântara te Iago Aspas, dok je jedini pogodak za Argentinu postigao Nicolás Otamendi. Lionel Messi nije nastupio zbog ozljede.

Španjolskoj će ovo biti drugo finale Svjetskog prvenstva. U prvome je 2010. u Južnoafričkoj Republici svladala Nizozemsku i osvojila svoj jedini naslov. Argentina će, pak, sedmi put igrati za svjetski trofej i pokušati osvojiti četvrtu krunu, nakon slavlja 1978., 1986. i 2022. godine. U završni dvoboj Argentina ulazi sa svih sedam pobjeda i 19 postignutih pogodaka, dok je Španjolska primila samo jedan gol. Aktualni prvaci imaju priliku postati tek treća reprezentacija koja je obranila naslov. To su dosad uspjele samo Italija 1934. i 1938. te Brazil 1958. i 1962. godine.
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