Španjolce oduševio fenomenalni Mislav Oršić, opisali su ga jednom riječi

Sevilla je potvrdila ulogu favorita i pobijedila Dinamo 3:1 u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige, što su španjolski mediji popratili na način kao da se to podrazumijevalo.

Naime, prije utakmice nisu posvećivali previše pažnje hrvatskom prvaku, više su se bavili time hoće li Sevilla do sedme titule u natjecanju, čije se finale igra upravo na njenom stadionu. Nažalost, prepotentnost, ako se može tako nazvati, nije im se obila o glavu.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS Soccer Football - Europa League - Play Off First Leg - Sevilla v Dinamo Zagreb - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - February 17, 2022 Dinamo Zagreb's Arijan Ademi and teammates shake hands with the Sevilla players before the match REUTERS/Marcelo Del Pozo Photo: Marcelo del Pozo/REUTERS

Ipak, osim konstantnog čuđenja ponašanju Bad Blue Boysa, u pozitivnom smislu čudili su se Mislavu Oršiću, iako im je trebao biti poznat još s Europskog prvenstva prošle godine i osmine finala...

- Savršeno je ušao u kazneni prostor i savršeno zabio. Savršeno!

Tako je Oršićev gol i njega samog zapravo kroz jednu riječ opisao El Desmarque.

Marca i Mundo Deportivo bili su nešto suzdržaniji, njihove naslovnice više "krasi", kako pišu, novi debakl Barcelone u Europi (1:1 protiv Napolija), no pohvalili su ofenzivni dio Dinama, kritizirali obranu Seville te se divili Oršićevoj izvedbi. I, naravno, nisu propustili negativno se osvrnuti na Boyse.

- Mogla je Sevilla i s komfornijom prednosti na uzvrat u Zagreb, ali nije ni ovo loše. Rezultat je odraz izostanka preuzimanja većeg rizika u igri. Utakmicu je odlučilo ludih pet minuta na kraju prvog poluvremena - piše Marca, a Mundo Deportivo ide u sličnom smjeru:

- Sevilla je na putu prema cilju - osvajanju još jedne Europske lige.