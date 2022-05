Spahija: Tomić je Duncan europske košarke, Mršić je napravio sjajan posao

S odigranim 34. kolom i završetkom ligaškog dijela sezone, u španjolskoj Ligi Endesa završila je sezona i za hrvatskog trenera (bivšeg nam izbornika) Veljka Mršića. Nakon pobjede nad Unicajom (93:84), on je sa svojim Rio Breoganom osvojio 11. mjesto, daleko od zone ispadanja u kojoj su se na koncu našli Andorra i Burgos.

A riječ je o klubovima koji su daleko dogurali u Europi. Naime, taj isti Burgos bio je lani prvak Fibine Lige prvaka, a Andorra je pak bila polufinalist Eurokupa, drugog natjecanja Eurolige. A njihovo ispadanje zapravo najbolje ilustrira ono što nam je u razgovoru koji slijedi kazao Neven Spahija, trener Baskonije, koji se sa svojom momčadi svrstao na šesto mjesto i plasirao u doigravanje.

- Nema boljeg dokaza snage Liga Endesa, odnosno ACB liga kako je svi zovu koja je jako teška i zacijelo najjača nacionalna liga u Europi. Pa tu je svaka utakmica na nož. Pogledajte samo to da je jedan Betis morao dobiti sedam od posljednjih osam utakmica da bi ostao u ligi. Ovdje nemate kao, primjerice u Grčkoj, da igrate utakmicu za koju unaprijed znate da ćete dobiti. Posljednje kolo je bilo nevjerojatno uzbudljivo, nudilo se milijun kombinacija. Primjerice, mi smo i sa pobjedom mogli završiti sedmi a borili smo se da budemo četvrti.

A Nevenova Baskonija izgubila je u posljednjem kolu kod kuće od Joventuta (81:89) i zauzela šesto mjesto što ju vodi na četvrtfinalni sraz sa trećeplasiranom Valencijom kojoj pripada prednost domaćeg terena.

- Momčadi koje misle nešto napraviti moraju znati pobjeđivati u gostima, a mi smo jedna od boljih momčadi u Španjolskoj po broju pobjeda u gostima. Ja uvijek govorim, veliki tim mora znati pobjeđivati u gostima i iskoristiti domaći teren.

Porazu Baskonije u posljednjem kolu osnovnog dijela lige najviše je kumovao bivši hrvatski reprezentativac Ante Tomić (24 koša, 6 skokova), godinama oslonac Barcelone a danas stožerni igrač Joventuta.

- Ante je top klasa, za njega u košarci nema nepoznanica. To je po meni i dalje euroligaški igrač, bez ikakve dvojbe. Ja ne znam zašto je on otišao iz Barcelone, no on i dalje može igrati Euroligu bez ikakvih problema. Ante je Pau Gasol i Tim Duncan europske košarke.

Je li za njega šteta što se, kada je to bilo aktualno, nije okušao u NBA ligi?

- On je tada donio takvu odluku, a ja uopće ne sumnjam da bi on napravio dobru karijeru. Svojom igračkom inteligencijom zacijelo bi zadivio.

Pohvalio je Spahija još jednog hrvatskog protagonista u ACB ligi.

- Veljko Mršić odradio je super posao sa Breoganom. On je bez Muse uspio dobiti Gran Canariju i držati Barcelonu, protiv koje je vodio 18 razlike, do posljednjih sekundi u egalu. Na kraju su tu utakmicu nesretno izgubili.

A Džanan Musa, negdašnji cedevitaš, u posljednjem se kolu vratio na parket s 24 koša i sve u svemu se pokazalo da je donio dobru odluku kada se vratio iz NBA lige u Europu s čime se slaže i Spahija baš kao i kada je u pitanju Mario Hezonja.

- Musa je slučaj kao i Mario Hezonja. Kada u NBA ligi postanete statist bolje je odmah se vratiti. To su dovoljno mladi igrači da naprave ozbiljne karijere pa me nimalo ne iznenađuje da je Hezonja ocijenjen kao najkorisniji igrač ruske VTB lige.

Prvo i drugo mjesto u najvišem španjolskom rangu osvojili su Barcelona i Real Madrid, polufinalisti predstojećeg Final Foura Eurolige u Beogradu. S obzirom da je kao trener euroligaša Baskonije osjetio snagu svih sudionika, pa tako i Efesa i Olympiakosa, kako Neven procjenjuje odnose snaga u borbi za naslov klupskog prvaka Europe.

- Real se znatno digao, a Barcelona se u posljednje vrijeme mučila u ACB ligi no to je vjerojatno bilo zbog mentalne pripreme za Final Four. Po meni je to 50-50 baš kao i u drugom polufinalnom paru kojeg čine Efes i Olympiakos. Sve četiri momčadi mogu biti prvacima Europe. Prošle i pretprošle sezone svi smo uživali u košarci koju je igrao Efes našeg Krune Simona, igrali su vidljivo najbolje, no ove godine takvu razliku ne vidim ni kod koga.