Furniru protiv vukova nije pomoći mogao niti teškaš svjetskog glasa

Košarkaši Cibone prvi su polufinalisti doigravanja za prvaka HT Premijer lige. I u drugoj utakmici protiv Furnira cibosi su potvrdili da su za klasu, možda i dvije, jača momčad pobijedivši domaćine sa 110:68.

Nije domaćinima pomogao ni navijački zanos potaknut i počasnim podbacivačem početne lopte a to je bio nekad mlađi kadet ovog kluba, a danas teškaš iz svjetskog boksačkog vrha, Filip Hrgović. Hrga jest podbacio loptu, no dubravaši su pomalo podbacili kada je u pitanju otpor velikom favoritu. Doduše, budimo korektni pa recimo i to da su igrali koliko su im cibosi dozvolili a ovaj puta su im dozvolili puno manje nego u prvoj utakmici igranoj u Draženovu domu (98:76) o čemu je govorio i Cibonin trener Gašper Okorn.

- S prvom utakmicom nismo bili zadovoljni a kako i da budemo kada nam je Furnir imao 22 napadačka skoka, kada smo hodali po terenu. Nije nam bilo bitno s koliko razlike ćemo dobiti nego pristup koji smo danas htjeli popraviti. Zapravo, htjeli smo pokazati da možemo utakmicu iskoristiti da dobro istrčimo, da odigramo čvrstu obranu i da ne radimo cirkus od utakmice. Ne, nije nama bio interes deklasirati Dubravu, nama je bilo važno da mi igramo ozbiljno svih 40 minuta.

A takav pristup gostiju učinio je domaćine prilično inferiornim pri čemu su prilično ispunjene tribine Sportske dvorane Dubrava svjedočile šuterskoj egzekuciji cibosa. Nakon početnog vodstva domaćina (11:10) i zanosa domaće publike, gosti su krenuli s tricaškom kanonadom pa se na veliki odmor otišlo sa favoritovih "plus 30" (56:26).

U prvih 20 minuta cibosi su šutirali trice sa 50 posto uspješnosti, zabili su ih 11 iz 22 pokušaja a do kraja susreta još osam (19 od 37) i to je bila sila kojoj se domaćini nisu mogli oduprijeti.

- Baš sam rekao kolegi Okornu da je ovo izgledalo kao da on ima tenk a ja ga napadam kamenjem. Karikiram, no razlika u kvaliteti je doista bila velika, no ponosan sam kako su svoju minutažu iskoristili naši juniori Tišma i Kos - kazao je trener Furnira Jeronimo Šarin koji će ostati u klubu ukoliko njegovo vodstvo uspije pojačati proračun.

A on je ove sezone bio uvjerljivo najtanji od svih HT Premijer ligaša pa mu je na plasmanu čestitao i Cibonin trener:

- Čestitke Furniru za ovaj domet s takvim proračunom, a čestitke i na ambijentu kojeg su stvorili u dvorani. Prvi put sam bio tu i jako sam ugodno iznenađen.

A njegovi igrači su pak zabili 110 koševa i svi odreda upisali su se u listu strijelaca, a najviše su, po 13, zabili Drežnjak, Branković i Majcunić koji je imao "peh" da se baš njegovim košem prešla stotka a to je značilo da će morati častiti suigrače večerom ili pićem, što je poduža tradicija među "vukovima". Koš manje (12), i to sve iz trica, za cibose je zabio Lovro Gnjidić inače sin Furnirova direktora Borsa Gnjidića.

Kod domaćina dvoznamenkasti su bili Karahodžić (12), Rađa (11) te mlađahni Kos (11) i Bjelanović (10) koje bi lijepo bilo vidjeti u žutom dresu i sljedeće sezone.

Utakmicu su gledali i mali Ukrajinci, uglavnom osmoškolci, kojima će za uspomenu ostati zajednička fotografija sa košarkašima Cibone i Furnira.

I dok će dubravaši na godišnji, cibosi će sa zanimanjem pratiti ishod subotnje druge utakmice četvrtfinalne serije između Gorice i Cedevite Junior. Goričani vode 1-0 i na svom parketu (19 sati) imaju priliku izboriti se za polufinale i seriju sa prvorangiranom Cibonom.