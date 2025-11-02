Sopić danas počinje spašavati Osijek. Sjećate li se kako mu je išlo spašavanje Gorice?

Zagrepčanin Željko Sopić u nedjelju od 18:15 vodi prvu utakmicu na klupi Osijeka, u ovom trenutku posljednjeplasiranog kluba SuperSport HNL-a. Ovo je situacija u kojoj se Sopić kao trener već bio našao u sezoni 2022./2023., kada je u studenom 2022. godine preuzeo Goricu, u tom trenutku također posljednjeplasiranu. Imala je šest bodova manje od pretposljednjeg Šibenika.

Dapače, taj zaostatak narastao je nakon 22. kola, te je iznosio čak deset bodova nakon poraza Gorice u Splitu od Hajduka 1:2. No, u sljedećih 14 nastupa pod Sopićevim vodstvom Gorica je ostvarila šest pobjeda, pet remija i tri poraza i čudesno izborila ostanak u ligi. Na kraju prvenstva imala je pet bodova više od posljednjeplasiranog Šibenika (32-27). Tako je Sopić dobio epitet spasonosnog trenera. Ukupno je Goricu vodio u 24 utakmice: ima sedam pobjeda, devet remija i osam poraza. U kolovozu 2023. napustio je Turopolje i postao trener Rijeke.

Zanimljivo, Sopić je u siječnju 2023. godine prvu utakmicu na klupi Gorice vodio protiv istog suparnika - Varaždina - protiv kojeg starta i na klupi Osijeka. Tada je utakmica Gorica - Varaždin bila okončana ishodom 0:0.