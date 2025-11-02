'Dalić me prozvao i zbog toga sam ponosan. Jakirović? Takvo nešto u karijeri nisam doživio'

Ivor Pandur (25) strpljivo je tijekom karijere gradio svoj vratarski status. Još od Rijeke u kojoj je s 19 godina počeo braniti. Iza sebe već ima opipljivo iskustvo branjenja u Italiji i Nizozemskoj. Trenutačno je u Hull Cityju, za njega najvažnije, u statusu standardnog prvog vratara. Njegova momčad je, nakon 12 odigranih utakmica, trenutačno na osmom mjestu drugog razreda engleskog nogometa. Momčad koju vodi Sergej Jakirović već pet prvenstvenih utakmica ne zna za poraz. Za Championship kažu da je jedna od najzahtjevnijih nogometnih liga. A kako to izgleda, iz prve nam je ruke ispričao hrvatski vratar.