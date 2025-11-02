Naši Portali
NOVA UZDANICA HRVATSKE

'Dalić me prozvao i zbog toga sam ponosan. Jakirović? Takvo nešto u karijeri nisam doživio'

Autor
Željko Janković
02.11.2025.
u 09:00

Bivši vratar Rijeke briljira u engleskom Hull Cityju, a zbog toga je i na pretpozivu hrvatske reprezentacije. Otkrio nam je planove za karijeru te kako mu je u Engleskoj

Ivor Pandur (25) strpljivo je tijekom karijere gradio svoj vratarski status. Još od Rijeke u kojoj je s 19 godina počeo braniti. Iza sebe već ima opipljivo iskustvo branjenja u Italiji i Nizozemskoj. Trenutačno je u Hull Cityju, za njega najvažnije, u statusu standardnog prvog vratara. Njegova momčad je, nakon 12 odigranih utakmica, trenutačno na osmom mjestu drugog razreda engleskog nogometa. Momčad koju vodi Sergej Jakirović već pet prvenstvenih utakmica ne zna za poraz. Za Championship kažu da je jedna od najzahtjevnijih nogometnih liga. A kako to izgleda, iz prve nam je ruke ispričao hrvatski vratar.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić Sergej Jakirović Ivor Pandur

