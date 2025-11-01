Naši Portali
Serie A

Nogometna legenda dobila otkaz, ostvario je najgori niz u povijesti talijanskog kluba
VL
Autor
Hina
01.11.2025.
u 13:41

Od početka nove sezone Genoa je s Vieirom na klupi osvojila svega tri boda uz tri neriješena susreta i šest poraza. Legenda Arsenala manje je uspješan kao trener nego što je bio kao igrač

Bivši francuski reprezentativac Patrick Vieira nije više trener talijanskog prvoligaša Genoe, objavio je u subotu klub koji je trenutačno zadnji u Serie A.

"Genoa je objavila da Patrick Vieira više ne vodi prvu momčad", navodi se u kratkom priopćenju kluba club na čiju je klupu 49-godišnji Vieira zasjeo u ožujku.

Od početka nove sezone Genoa je osvojila svega tri boda uz tri neriješena susreta i šest poraza, što joj je najlošiji početak sezone za ovog talijanskog prvoligaša u povijesti.

Patrick Vieira imao je sjajnu igračku karijeru, u kojoj je igrao za Arsenal, Milan, Inter, Juventus i Manchester City, a čak 107 puta nastupao je za francusku reprezentaciju. No, kao trener nije toliko uspješan. Od 2016. godine vodio je New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg i Genou, no bez većih uspjeha.
Ključne riječi
Serie A Genoa Patrick Vieira

