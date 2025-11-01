Naši Portali
GOL-MAŠINA

Kovačević trese mreže u slovenskoj ligi, već je postigao 11 pogodaka

Shamrock Rovers v Celje - UEFA Conference League - League Stage - Tallaght Stadium
Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION
Autor
Damir Mrvec
01.11.2025.
u 20:21

Franko Kovačević opet je bio junak nogometaša Celja. Postigao je prvi pogodak u 22. minuti na dodavanje Danijela Šturma u pobjedi 2:1 protiv Aluminija.

Šturm je nakon asistencije upisao i pogodak a gosti su samo u sudačkoj nadoknadi, pogotkom Mađara Barnabasa Tanyia, smanjili rezultatski minus.

Nakon 14. kola Celje i dalje drži vrh tablice, s čak devet bodova više od drugog Maribora i 11 bodova više od trećeg Branika. Sljedeću utakmicu Celje igra 6. studenog kada im u goste dolazi poljska Legija.

Riječ je o susretu 3. kola Konferencijske lige. Nakon dva odigrana kola Celje ima obje pobjede i treći su na tablici.

Ovo je inače bio 11 pogodaka Kovačevića u slovenskom prvenstvu. Drugi je na listi strijelaca. Prvi je Ganac Benjamin Tetteh koji ima 12 pogodaka a jučer je postigao dva u pobjedi Maribora nad Bravom (3:2).

U Konferencijskoj ligi Kovačević je postigao svih pet pogodaka za Celje i vodeći je strijelac ovog europskog klupskog natjecanja. Dobre igre u Celju dovele su ga i na korak do hrvatske reprezentacije. Zlatko Dalić stavio ga je na listu pretpoziva.

