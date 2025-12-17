Real na brazilski pogon? Još jedna zvijezda sambe na radaru Kraljevskog kluba

Real Madrid vrlo je zainteresiran za dovođenje mladog brazilskog napadača Rayana Vitora Simplicija Roche tvrdi španjolski Fichajes. Ovaj 19-godišnjak član je brazilskog Vasca de Game gdje je ove sezone zadivio skaute brojnih klubova pa će se Kraljevski klub morati 'potući' s Arsenalom, Chealseajem i Barcelonom žele li da presele na Santiago Bernabeuu.

Rayan je prošle sezone zabio čak 20 golova u 55 nastupa za Vasco, klub kojem se pridružio još 2012. kao šestogodišnjak. Za seniorsku momčad debitirao je 2023., a od tada neprestano napreduje i profilirao se kao jedan od najvećih brazilskih talenata posljednje godine.

Predsjednik Reala Florentino Perez posljednjih godina aktivno radi na dovođenju brazilskih talenata u mladoj dobi kako se ne bi ponovio 'Slučaj Neymar'. Brazilska zvijezda bila je vrlo blizu da se pridruži Realu 2013., ali umjesto toga, u posljednji čas izabrao je njihovog najvećeg rivala Barcelonu. Od tada, Perez angažira mlade Brazilce još u tinejdžerskoj dobi pa su se na taj način Realu pridružili igrači poput Viniciusa Juniora, Rodryga, Endricka, Reiniera...

Konkurencija je jaka jer Barcelona traži nasljednika Robertu Lewandowskom, a Rayan im je itekako zanimljiv. Arsenal traži svestranog napadača koji bi u skorijoj budućnosti mogao predvoditi napad 'Topnika', dok je Chelseaju zanimljiv praktički svaki talentirani nogometaš posljednjih godina.

Real je navodno najkonkretniji u pregovorima i pokazuje najviše želje za Brazilčevim uslugama, a ostaje za vidjeti hoće li on slijediti primjer svojih sunarodnjaka. Transfermarkt ga procjenjuje na 25 milijuna eura, ali stvarna cijena mogla bi biti puno veća.