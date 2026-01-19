Šola o igraču Hrvatske: 'Možda se neće složiti, ali ovo mu je najbolja utakmica za Hrvatsku'

U dvoboju 2. kola E skupine Europskog rukometnog prvenstva hrvatski rukometaši su u Malmöu svladali Nizozemsku rezultatom 35:29 izborili drugi krug kolo prije kraja prvog kruga.

Hrvatska je dobila neugodnu Nizozemsku, koju nismo uspjeli pobijediti u zadnja tri međusobna dvoboja i koja nam je bila svojevrsna 'crna mačka', Nije to bila uvjerljiva pobjeda, izborena je više na mišiće i iskustvo, a Nizozemska je pala u zadnjih deset minuta.

Hrvatska je do pobjede došla uz najboljeg strijelca, sjajnog Ivana Martinovića, koji je postigao 9 golova, od čega šest u drugom dijelu, dok je Zvonimir Srna postigao šest, a Mario Šoštarić pet pogodaka. Debitant Zlatko Raužan je zabio četiri gola bez promašaja, a Dominik Kuzmanović je imao osam obrana.

Međutim, posebnu lidersku ulogu na dvoboju je imao Luka Cindrić. Unatoč tome što nije imao učinak kao neki drugi suigrači (tri pogotka i tri asistencije), Cindrić je u ključnim trenucima i u obrani i u napadu bio jedan od naših najvažnijih i najboljih igrača.

Jedini hrvatski srednji vanjski je bio sjajan, zabijao je kad je trebalo, vodio je momčad na pravi način. Toliko puta je bio osporavan, a večeras je bio briljantan.

- Cindrić večeras igra najbolju utakmicu ikad za Hrvatsku. Možda se on neće složiti s tim, ali sjajno vodi momčad i preuzeo je odgovornost - složio se i stručni komentator RTL-a Vlado Šola tijekom prijenosa.