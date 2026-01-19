Kapetan porukom podigao Hrvatsku na noge: 'Pokazali smo što je zajedništvo, to nam treba!'

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je drugu pobjedu na Europskom prvenstvu u Švedskoj. U napetoj utakmici drugog kola skupine E, odigranoj u ponedjeljak, izabranici Dagura Sigurðssona svladali su neugodnu Nizozemsku rezultatom 35:29 i time praktički osigurali plasman u sljedeću fazu natjecanja. Nakon teške i izborene pobjede protiv Gruzije na otvaranju prvenstva, Hrvatska je protiv Nizozemaca pokazala znatno odlučnije i zrelije lice, slomivši otpor protivnika u posljednjih deset minuta susreta.

Odmah nakon utakmice, pred kamere RTL-a prvi je stao kapetan Ivan Martinović, koji je s devet postignutih pogodaka bio i najbolji strijelac Hrvatske. Vidno zadovoljan, istaknuo je ključnu razliku u odnosu na prvi nastup. "Morali smo popraviti sve segmente i to smo pokazali od prve sekunde. Ušli smo skroz drukčije u utakmicu, s drugim mentalitetom. Pokazali smo zajedništvo i to je ono što nam treba ako želimo pobjeđivati veće reprezentacije", poručio je Martinović, naglasivši kako je momčadski duh temelj za buduće uspjehe.

Kapetan je otkrio i o čemu se razgovaralo u svlačionici uoči susreta, priznavši da je u prvoj utakmici protiv Gruzije bilo prisutno opterećenje. "U svlačionici smo se dogovorili da se moramo opustiti. U prvoj utakmici je postojao grč i nervoza. Trebamo biti opušteni, uživamo kao velika obitelj i to smo danas pokazali. Imali smo grešaka, posebno u obrani gdje nismo spajali kako treba, ali smo na kraju zasluženo slavili", objasnio je Martinović, koji je preuzeo kapetansku traku nakon umirovljenja legendarnog Domagoja Duvnjaka.

Novi vođa hrvatske reprezentacije odigrao je maestralnu utakmicu, preuzimajući odgovornost u ključnim trenucima, što je i sam potvrdio. "Neću se promijeniti nikada. Stvarno uživam preuzeti odgovornost i to želim pokazati u svakoj utakmici. Cijela ekipa i stožer su iza mene i velika su mi podrška. Sada nas čeka Švedska, idemo po novu pobjedu", samouvjereno je najavio sljedeći izazov.

Svoje viđenje utakmice dao je i Luka Cindrić, za kojeg je stručni komentator Vlado Šola rekao da je odigrao najbolju utakmicu u dresu reprezentacije. "Čestitam dečkima. Očekivali smo da će nam ići u leđa, tu su najjači. Dosta smo griješili u početku, loše smo se vraćali u obranu, to nam je najveći minus na turniru. Ali ta borbenost i odlučnost dovela je do toga da slavimo", rekao je Cindrić.

On se također osvrnuo na sljedećeg protivnika, domaćina Švedsku, istaknuvši sličnosti u stilu igre s Nizozemcima. "Slično igraju kao Nizozemci. Moramo se vraćati bolje u obranu. Imamo šanse. Nemamo se čega bojati, idemo hrabro", zaključio je Cindrić, zahvalivši se navijačima na sjajnoj podršci u Malmöu, koja je nosila reprezentaciju do važne pobjede.