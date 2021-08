Šokirani navijači Barce kleče i plaču ispred stadiona, scene kao da je netko umro

Navijačima Barcelone teško je prihvatiti činjenicu da su ostali bez Lionela Messija. Jasno je da je praktički nemoguće nadomjestiti čovjeka koji je za katalonski klub odigrao 778 utakmica, zabio nevjerojatna 672 gola, upisao 305 asistencija i donio 35 trofeja.

Navijači Barcelone od sinoć se okupljaju ispred Camp Noua i nadaju se da se nešto može promijeniti iako je klub izdao službeno priopćenje da je sve gotovo i oprostio se od Messija.

A kako se osjećaju ljubitelji Barcelone najbolje svjedoči snimka dvojice navijača ispred stadiona. Nesretnici su klečali ispred Camp Noua s Messijevim dresom u rukama i plakali. Da ne znamo o čemu se radi, pomislili bismo da je netko umro.

A navijači Barcelone jutros izviždali Antoinea Griezmanna dok je dolazio na trening. Njega smatraju suodgovornim jer klub zbog ogromnih izdataka za plaće igrača nije mogao registrirati Messija za nastupe u španjolskom prvenstvu.

A Barça fan crying after hearing the news that Messi will NOT continue at FC Barcelona...



😭pic.twitter.com/OSR4abJTmH