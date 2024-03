Šokantna priča poznatog Hrvata: Psihopat me doveo do ruba smrti. Dobio sam srčanu bolest i depresiju

Bivši NBA igrač i hrvatski reprezentativac Mario Kasun (42) od košarke se oprostio sa samo 28 godina života. A sada je ispričao da velike 'zasluge' za to ima crnogorski trener Duško Ivanović. Sve je krenulo kada je stigao u Barcelonu.

– Upoznao sam divne ljude, ali to je bila možda moja najgora košarkaška odluka. To me praktički dovelo do smrti i prestanka igranja košarke s 28 godina. Svi su mi govorili da je Duško Ivanović budala, psihopat i idiot. On je izvanredna osoba izvan terena, ali su mu rolete spuštene na terenu – rekao je jednom prilikom Kasun za Podcast Inkubator i dodao:

– Meni je Duško Ivanović rekao da nisam u formi i da svako jutro idem u brdo i trčim sat vremena prije treninga. Ja sam izgubio 12 kilograma u sedam, osam dana, prepolovio sam se. Na početku mi je govorio na našem, a poslije samo na španjolskom.7

Kasun kaže da ga je Ivanović tjerao da igra ozlijeđen. Naš se košarkaš srušio usred jedne utakmice.

– Iživljavao se nada mnom. Poslao me u drugu momčad, a onda se dogodilo to sa srcem. Vrhunska utakmica na Kanarima, ja nikad bolji, osjećam se super, a ovaj se dere, je*** sve po spisku. Dobio sam neki mali udarac u prsa i samo mi je pao mrak na oči i spavanje. Stavili su me na nosila i u bolnicu.

Kasun je morao biti budan dok su ga liječnici operirali.

– Tamo te ne uspavaju, nego ti umrtve tijelo. Moraš biti budan. Rutinska operacija, devet sati! Ja padam od umora, a on me šamara da ne zaspem.

Ivanović ga je natjerao da se vrati samo tjedan dana nakon operacije.

– Oporavak je trajao sedam dana, Duško, koliko me volio, natjerao me da se vratim za tjedan dana. Sad kad razmislim, otjerao bih ga u tri p. m.

Kasun je na kraju zaključio:

– Zgadila mi se i košarka i sve. Doveo me do depresije i do te srčane bolesti. Mogu ja njega pozdraviti, ali meni je ista vrijednost ovog stupa ovdje i njega. Najgora odluka u karijeri za mene je bila Barcelona.