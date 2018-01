Šok za Modrića i Kovu: Real izgubio na Bernabeuu i ispao iz Kupa

Nogometaši Leganesa senzacionalno su u četvrtfinalu Španjolskog kupa izbacili madridski Real svladavši ga u uzvratnom dvoboju na Santiago Bernabeu sa 2:1 nadoknadivši tako 0:1 poraz iz prve utakmice na svom terenu.

Leganes je poveo golom Erasa (31) u prvom poluvremenu, na 1:1 je početkom nastavka poravnao Benzema (47), no novo vodstvo gostima osigurao je Gabriel (56). Do kraja utakmice Real je stvorio nekoliko izglednih prilika, no nije uspio postići pogodak kojim bi izbjegao blamažu.

Mateo Kovačić odigrao je čitavu susret za "kraljevski klub", dok je Luka Modrić u igru ušao u 69. minuti.

Ranije u srijedu polufinale je izborila i Valencia koja je izbacila Alaves boljim izvođenjem 11-eraca. Alaves je nakon 90 minuta pobiijedio 2:1 i tako nadoknadio isti takav poraz iz prve utakmice u Valenciji.



Strijelci za Alaves bili su Munir (73) i Sobrino (86), dok je pogodak za Valenciju postigao Santi Mina (77). Kako u dodatnih pola sata nije bilo pogodaka, o plasmanu u polufinale su odlučivali udarci s bijele točke u kojima su s ukupnih 3-2 bolji bili gosti.

Još u utorak u polufianle se plasirala i Sevilla koja je s ukupnih 5:2 nadigrala madridski Atletico, dok će u četvrtak posljednji uzvratni dvoboj na Camp Nou odigrati Barcelona i Espanyol. U prvoj utakmici Espanyol je na svom terenu bio uspješniji sa 1:0.

Arsenal protiv Manchester Cityja u finalu Liga kupa

Nogometaši Arsenala plasirali su se u finale ovosezonskog engleskog Liga kupa nakon što su u uzvratnom polufinalnom dvoboju na svom terenu svladali gradskog suparnika Chelsea sa 2:1 (1:1).

Kako je prvi dvoboj na Stamford Bridgeu završio bez pogodaka, Arsenal se s ukupnih 2-1 pridružio Manchester Cityju koji je nastup u finalu izborio u utorak preko drugoligaša Bristol Cityja.

Foto: Reuters/PIXSELL

Chelsea je poveo preko Hazarda (7), no vrlo brzo potom Arsenal je sretno poravnao autogolom Ruedigera (12-ag), da bi prolazak Arsenala u finale donio Xhaka (60).

Finalni dvoboj Arsenala i Manchester Cityja igrat će se 25. veljače.

Lyon izbacio Monaco, PSG u osmini finala

U najzanimljivijoj utakmici 1/16 finala nogometnog Kupa Francuske Monaco je kao domaćin poražen od Lyona 2:3, dok je branitelj naslova PSG sa 4:2 svladao Guingamp.

Monaco je poveo u 13. minuti pogotkom Jovetića, a u 21. je izjednačio Traore. Samo četiri minute poslije gosti su poveli autogolom Sidibea. U 55. minuti Diaz je povećao prednost Lyona na 3:1, a Rony Lopes je u 71. minuti samo uspio smanjiti zaostatak Monaca.

PSG je u osminu finala prošao zahvaljujući pogocima Rabiota (21), Pastorea (64) i Marquinhosa (89) te autogolom Deauxa (25), dok su strijelci za Guingamp bili Thuram (33) i N'Gbakoto (75).

Džeko spasio Romu

U zaostaloj utakmici 3. kola talijanskog nogometnog prvenstva igranoj u srijedu Sampdoria i Roma su podijelile bodove igravši 1:1 (1:0).

Domaći su poveli preko Quagliarelle (45+2-11m), a Romu je poraza spasio Džeko (90+1).

Ivan Strinić igrao je do 74. minute za Sampdoriju koja je šesta na ljestvici sa 34 boda, sedam manje od pete Rome.

Ranije u srijedu u zaostaloj utakmici 12. kola Lazio je u Rimu uvjerljivo nadigrao Udinese sa 3-0 (1-0). Lazio je poveo autogolom Samira (22-ag), a u nastavku su pobjedu domaćih potvrdili Nani (47) i Felipe Anderson (87).

Ovom pobjedom Lazio se izdvojio na trećem mjestu ljestvice sa 46 bodova, tri više od četvrtog Intera, a osam manje od vodećeg Napolija, odnosno sedam manje od drugog Juventusa. Udinese je ostao deveti sa 29 bodova.

Stipe Perica igrao je za Udinese do 64. minute, dok je Andrija Balić u igru ušao u 79. minuti. Ivan Vargić ostao je na klupi Lazija.