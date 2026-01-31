Kontroverzni Hrvat bio je pod istragom, ali sad je sve iznenadio. Cijeli svijet je vidio što je radio

U "raketnom" ženskom finalu Australian Opena, Elena Ribakina nadjačala je Bjeloruskinju Arinu Sabalenku (6:4, 4:6, 6:4). Prva igračica svijeta, djevojka vrlo robusne građe, tenisačica s najsnažnijim pojedinačnim udarcima, nije uspjela slomiti čeličnu volju krhke Ruskinje pod kazahstanskom zastavom.

Sabalenka je tako ostala na četiri osvojena Grand Slam turnira, a Ribakina je osvojila drugi. Prvi je izborila 2022. u Wimbledonu kada je uz nju također bio hrvatski trener Stefano Vukov, 38-godišnjak rođen u Rijeci gdje je i počeo igrati tenis, ali tek kao 12-godišnjak. Vukov je uglavnom igrao ITF-ove "futurese" a najbolji plasman na ATP ljestvici bio mu je 1122. mjesto ostvareno 2007. Dvije godine poslije započeo je trenersku karijeru u kojoj je, eto, osvojio već dva Grand Slam turnira.

S Ribakinom je počeo raditi 2019. kada se nalazila oko 200. mjesta WTA ljestvice te se zahvalila bivšem ruskom reprezentativcu Andreju Česnokovu. Već sljedeće godine, Elena je osvojila prva dva WTA turnira i stigla u top 30 tenisačica. Nakon što je njegova igračica osvojila Wimbledon, Vukov je ispunio obećanje da će tetovirati njezino ime ako joj to ikad pođe za rukom. No njegov frenetični i intenzivni stil "coachinga", nasuprot prilično mirnoj Eleni koja gotovo i ne pokazuje emocije, postao je predmet razmatranja teniske zajednice. Vukov se pravdao da to čini kako bi svoju igračicu razljutio i psihološki potaknuo. I baš za vrijeme finala Australian Opena, 2023., i to protiv Sabalenke, Vukov je ponovno privukao pozornost kritičara svojim grubim kritikama tijekom meča. Osim toga proširili su se i tračevi da je sa svojom tenisačicom dijelio hotelsku sobu.

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako ga je Ribakina branila u svezi s tim, Vukov je na koncu zaradio suspenziju te je njegovo ponašanje bilo podvrgnuto istrazi. Nakon što se žalio, ta je kazna smanjena i Vukov je vraćen u Elenin stožer, ali tek nakon neuspjele i vrlo kratke epizode s Goranom Ivaniševićem. Ovaj put, Vukov je u kutu u kojem je bio Elenin tim bio miran poput bubice. Sjedio je cijelo vrijeme i mirno dijelio savjete (što je sada na Australian Openu moguće) pa Ribakina i njezina obitelj, koja ga je u jednom trenutku zamolila da odstupi, mogu biti i više nego zadovoljni.