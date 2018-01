Snježna kraljica godinama reže troškove, Pavlek otkriva koliko košta organizacija

Kako to u ovo doba godine obično biva, šef Snježne kraljice Vedran Pavlek (44) radi u samo njemu izdržljivom tempu pa je predložio da ovaj razgovor obavimo u novogodišnjoj noći, no dva sata prije ponoći direktor se toliko zahuktao u radu s papirologijom da nas je zamolio da se čujemo sutradan oko podneva.

– Radio sam do četiri ujutro i probudio se u pola deset pa nastavio. Puno radim od doma jer sam puno efikasniji nego u uredu gdje svako malo netko uđe i nešto treba.

Nema graha, ima sendviča

Otkako se na Sljemenu održavaju utrke Svjetskog kupa, a samo jedna nije održana početkom siječnja (2008.), za Pavleka dočeci Nove godine ne postoje.

– Presretan sam što sam ove godine imao dva produžena vikenda, za Božić i Novu godinu. Volim raditi i noću, do četiri-pet sati ujutro, a nekad legnem rano i probudim se u dva u noći pa radim.

Bavio se direktor i rezanjem troškova pa će proračun utrke ove godine biti najmanji dosad.

– Uglavnom smo imali proračun između 21 i 24 milijuna kuna, a 2006., kada smo još imali samo žensku utrku, bio je čak 28 milijuna. Dugogodišnjim planiranjem uspjeli smo smanjiti troškove a da se to ne primijeti u TV prijenosu niti da to osjete natjecatelji.

No osjetit će posjetitelji, ove godine neće biti tradicionalnog graha.

– Utrke su tijekom radnog dana pa će broj posjetitelja biti nešto manji, no gledatelji će u cijeni ulaznice i dalje imati pravo na sendviče, sokove, čokolade i grickalice.

Prvi će se put ženski i muški slalom Svjetskog kupa održati dan za danom, u srijedu i četvrtak.

– To će nam s jedne strane ponešto umanjiti trošak, ali će biti i dodatni logistički izazov jer odmah nakon što na Sljemenu završi ženska utrka u gradu na klizalištu na Zrinjevcu održat će se ždrijebanje startnih brojeva za skijaše.

Rezanje troškova utrke utjecalo je i na nagradni fond po kojem se Sljeme uvijek isticalo. Štoviše, Sljeme je jedno vrijeme po tome bilo vodeće u svijetu skijanja.

– On je sada 120 tisuća franaka što je slično svoti od 120 tisuća eura koliko je bilo prije. Sada smo se prilagodili standardima Svjetskog skijaškog saveza (FIS), a on je podignuo minimum na 120 tisuća franaka i jedino Kitzbühel ima veći nagradni fond.

Ugrožava li popularnost utrke u javnosti to što još uvijek nemamo kandidata za slalomsko postolje?

– Nakon Ivičina odlaska imamo smjenu naraštaja. Već dugi niz godina ulažemo u mlade i sada imamo dobar novi naraštaj. Od cura tu su Leona Popović i Ida Štimac, a kod muških su to Filip Zubčić, Matej Vidović, Istok Rodeš te braća Kolega. To je talentirana generacija za koju vjerujem da će uspjeti postizati ozbiljne rezultate pri čemu mislim na uspinjanje na medaljaška postolja što će se, vjerujem, i dogoditi za sezonu, dvije, tri... S druge strane, sljemenske utrke već su se etablirale među građanima Zagreba što je bilo vidljivo i po ženskim utrkama. Premda posljednjih godina nismo imali konkurentne natjecateljice, posjet je bio vrlo solidan. Dakako, da bi se stvorila ona euforija kao u vrijeme Kostelića, trebali bismo opet imati nekoga na samom vrhu.

Ivica skija oba dana

Mnogi vjeruju da ove utrke neće biti kada Pavlek više ne bude direktor utrke i nacionalnog saveza i kada gradonačelnik više ne bude Bandić, čovjek koji sve ovo vrijeme ovu investiciju politički brani.

– Ja jesam tu neki motor, kao što ga svaka organizacija mora imati, no meni bi bila velika čast da utrke bude i dugo nakon što mene u tome više ne bude jer bi to značilo da sam stvorio kvalitetan tim i našao nasljednika. Što se pak gradonačelnikove podrške tiče, treba reći da je skijalište Sljeme prioritetno u vlasništvu grada, a Bandić je samo uvidio koliko je to dobra promocija za Zagreb. Novim se urbanističkim planovima i gradnjom žičare Sljeme planira učiniti primamljivim za građane i turiste 365 dana u godini.

Bez obzira na to što je “otišao tiho u legendu”, Ivica Kostelić na Sljemenu će voziti i ove godine, ali kao predvozač s kamerom na kacigi. I sutra i preksutra.

– Ivicu nije trebalo nagovarati jer to voli, nekoliko je dana i trenirao za tu svrhu, no boji se jedino da ne bude preledeno za njegovo koljeno.