Shiffrin starta četvrta: Uvijek je lijepo doći u Zagreb

Najbolje skijašice svijeta doznale su startne brojeve uoči sutrašnje utrke slaloma na Sljemenu.

Prva će krenuti Švicarka Wendy Holdener, dok vodeća slalomašica svijeta Mikaela Shiffrin ima startni broj četiri. Izvlačenje startnih brojeva održalo se na klizalištu Ledeni park na Trgu kralja Tomislava.

- Lijepo se vratiti u Zagreb. Ovdje je sjajna atmosfera. Uvijek volim doći u Zagreb - rekla je Shiffrin.

[video: 23313 / ]

Leona Popović s brojem 64, a Ida Štimac sa 66

Na Sljemenu će nastupiti i dvije hrvatske skijašice - Leona Popović (20) i Ida Štimac (17).

Leona će startati s brojem 64, dok Ida ima broj 66, a ukupno će nastupiti 67 skijašica.

Leoni će to biti treći nastup na Sljemenu, a u dosadašnja dva nastupa nije završila utrku, dok će Ida debitirati, ne samo na Snježnoj kraljici, već i u Svjetskom kupu.

- Nadam se trećoj sreći i da će ove godine biti bolje - kazala je Leona Popović dodavši: "Bolje mi idu brze discipline, ali nadam se i dobrom nastupu na Sljemenu. Atmosfera na utrci je uvijek super, a navijači su sjajni.

Za Idu Štimac bit će to premijera u Svjetskom kupu.

- Jako sam uzbuđena i imam malu tremu jer će to biti moja prva utrka u Svjetskom kupu - kazala je Ida koja je prošle godine na Sljemenu nastupila kao predvozačica.

- Sljemenski slalom je dugačak i zahtjevan. Ne znam koliko će mi to iskustvo pomoći uoči sutrašnjeg nastupa, ipak je to sasvim druga priča. Teško mi je govoriti o rezultatu. Pokušat ću se spustiti najbolje što znam, a hoće li to biti dovoljno vidjet ćemo - zaključila je Štimac.

Schild rekorderka

Prva vožnja započinje u srijedu u 13,00 sati, a start druge utrke je u 16,30 sati. Dan kasnije na Crvenom spustu po deveti put bodove će loviti i najbolji skijaši svijeta. Njihova prva vožnja startat će u 12.45 sati, a druga u 16.30 sati.

Austrijanka Marlies Schild rekorderka je sa četiri pobjede, dok su po dva puta slavile Amerikanka Mikaela Shiffrin i Finkinja Tanja Poutiainen. Kod skijaša lani je slavio Talijan Manfred Molgg, a rekorder je Austrijanac Marcel Hirscher s tri pobjede.

STARTNA LISTA:

1. Wendy Holdener (Švi)

2. Nina Haver-Loeseth (Nor)

3. Melanie Meillard (Švi)

4. Mikaela Shiffrin (SAD)

5. Bernadette Schild (Aut)

6. Frida Hansdotter (Šve)

7. Petra Vlhova (Slk)

8. Ana Bucik (Slo)

9. Christina Geiger (Njem)

10. Irene Curtoni (Ita)

11. Maren Skjoeld (Nor)

12. Chiara Costazza (Ita)

13. Lena Duerr (Njem)

14. Michelle Gisin (Švi)

15. Denise Feierabend (Švi)...