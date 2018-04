Službeno: Musa se prijavio za ovogodišnji NBA draft

Košarkaš Cedevite Džanan Musa službeno se prijavio za ovogodišnji NBA draft.

Tu je informaciju objavio poznati menadžer Miško Ražnatović.

No, to nužno ne znači da će se Musa i pojaviti na draftu jer ima mjesec dana da se predomisli.

Dzanan Musa, 99, rising star of Aba league and Euro cup, declared for the Nba draft! #BeoBasket