VIDEO Dariju Šariću rasječena usnica nakon 13 sekundi igre

Mladi hrvatski košarkaš, 20-godišnji Dragan Bender drugu je utakmicu zaredom ostvario "double-double" učinak. On je u pobjedi Phoenix Sunsa na gostovanju kod Dallas Mavericksa s rezultatom 124-97 postigao 15 koševa (šut za dva 2-2, trica 3-4, slobodna bacanja 2-3) te sakupio 13 skokova uz po dvije asistencije i blokade za 37 minuta provedenih na parketu.

Bender je prije dva dana u porazu od prvaka Golden State Warriorsa ostvario po 14 koševa i skokova.

Susret Dallasa i Phoenixa nije imao rezultatsku važnost, obje momčadi nalaze se na dnu redoslijeda te neće igrati u doigravanju pa se igralo u opuštenijem tonu. Najbolje je pruženu priliku iskoristio krilni igrač Sunsa Alec Peters koji je ušavši s klupe postigao 36 poena uz 9 skokova. Kod domaćih najefikasniji je bio Jonathan Motley s 21 ubačajem.

Bila je ovo posljednja ovosezonska utakmica Sunsa koji su ostvarili omjer pobjeda i poraza 21-61, a Bender je odigrao sve utakmice s prosjekom od 6.5 koševa i 4.4 skoka. Dallas je sezonu okončao s 24-58.

Ivica Zubac dobio je 20 minuta u 99-105 domaćem porazu Los Angeles Lakersa od Houston Rocketsa, a tu je minutažu iskoristio za dva ubačaja (šut za dva 1-3) pet skokova te po jednu asistenciju i osvojenu loptu. Gosti iz Teksasa do svoje 65. ovosezonske pobjede stigli su zahvaljujući razigranom bekovskom paru Chrisu Paulu, koji je ubacio 22 poena, i Jamesu Hardenu, koji je postigao 21 koš uz 10 asistencija. Josh Hart s 20 i Andre Ingram s 19 pogodaka bili su najefikasniji kod Lakersa.

Philadelphia 76-ersi ostvarili su 15. uzastopnu pobjedu, što je novi klupski rekord, svladavši na gostovanju Atlanta Hawkse sa 121-113, a hrvatski reprezentativac Dario Šarić napustio je utakmicu nakon samo 13 sekundi.

Dario Saric has exited the court after apparent issue.



Here is a look at the play.



We will update with more info when available. pic.twitter.com/d0yx8R2E1m