FOTO Teška nesreća u Zagrebu: Autom izbio hidrant, poplavila ulica. Ima ozlijeđenih

U Zagrebu se sinoć oko 22.27 sati dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila, a morali su intervenirati i zagrebački vatrogasci.

Kako su nam potvrdili iz JVP Grada Zagreba, nesreća se dogodila na Zagrebačkoj cesti. Stigla je dojava centra 112 o prometnoj nesreći uz napomenu da putnici ne mogu izaći iz vozila. Jedno vozilo otkinulo je hidrant te je voda poplavila ulicu. U svakom vozilu bile su po dvije osobe koje su izašle iz vozila te im je pružena liječnička pomoć. Na mjesto nesreće stigla je hitna služba vodovoda i odvodnje radi sanacije hidranta.

Iz PU zagrebačke za Večernji list kazali su da su u nesreći dvije osobe lakše ozlijeđene. Dojava je stigla oko 22.15 sati, a uzrok nesreće bilo je nepoštovanje prometnog znaka, a ne alkohol.