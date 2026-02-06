Naši Portali
INTERVENIRALI VATROGASCI

FOTO Teška nesreća u Zagrebu: Autom izbio hidrant, poplavila ulica. Ima ozlijeđenih

NESREĆA ZG
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
06.02.2026.
u 07:40

Jedno vozilo otkinulo je hidrant te je voda poplavila ulicu

U Zagrebu se sinoć oko 22.27 sati dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila, a morali su intervenirati i zagrebački vatrogasci.

Kako su nam potvrdili iz JVP Grada Zagreba, nesreća se dogodila na Zagrebačkoj cesti. Stigla je dojava centra 112 o prometnoj nesreći uz napomenu da putnici ne mogu izaći iz vozila. Jedno vozilo otkinulo je hidrant te je voda poplavila ulicu. U svakom vozilu bile su po dvije osobe koje su izašle iz vozila te im je pružena liječnička pomoć. Na mjesto nesreće stigla je hitna služba vodovoda i odvodnje radi sanacije hidranta. 

Iz PU zagrebačke za Večernji list kazali su da su u nesreći dvije osobe lakše ozlijeđene. Dojava je stigla oko 22.15 sati, a uzrok nesreće bilo je nepoštovanje prometnog znaka, a ne alkohol. 
