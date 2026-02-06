Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTKRIVENI DETALJI

Hajduk ga jako želi, ali nije poslao ponudu za transfer: 'Vjerujem da će ostati''

Varaždin i Istra sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
06.02.2026.
u 07:23

"Poznata je činjenica da su Splićani zainteresirani za njegove usluge, međutim, osim tog interesa nije došlo do nikakve konkretizacije. U očekivanju smo njihovog poteza, uostalom prijelazni rok traje još 12 dana. "

Sportski direktor Istre 1961 Saša Bjelanović u četvrtak je novinarima u Puli rekao da je kapetan pulskog prvoligaša Dario Marešić i dalje član ovog kluba te kako nema nikakvih novih detalja po pitanju njegovog odlaska u Hajduk.

"Kad je Dario Marešić u pitanju, nema ništa novoga u odnosu na ono od prije desetak dana. On je naš igrač kao i svi drugi i mislim da i on prepoznaje svoju važnost za ovu momčad i ovaj ambijent. Nikad s njegove strane nije došla ni najmanja poruka koja bi pokazivala da je nezadovoljan i da želi otići iz kluba", istaknuo je Bjelanović dodavši kako je Marešić trenutačno jedna od najvažniji "karika", naročito nakon odlaska Finca Ville Koskija u Alaves.

"U ovom trenutku nama nije nužda davati igrača po nepovoljnim uvjetima. Marešić je naš i nadam se da će ostati s nama do kraja sezone. Izuzetno nam je važan igrač jer on mladim igračima odnosno stoperima Raulu Kumaru, Samuelu Miettinenu i ostalim može biti svojevrsni mentor od kojeg mogu puno naučiti", naglasio je sportski direktor pulskog prvoligaša Saša Bjelanović.

Predsjednik kluba Branko Devide Vicente iskazao je vjeru da će Marešić u konačnici ipak ostati u Puli do kraja sezone istaknuvši pritom kako je za njegov slučaj sve jasno.

"Poznata je činjenica da su Splićani zainteresirani za njegove usluge, međutim, osim tog interesa nije došlo do nikakve konkretizacije. U očekivanju smo njihovog poteza, uostalom prijelazni rok traje još 12 dana. Naša je želja da Marešić ostane s nama, no ako situacija oko transfera ukaže na drugačiji rasplet, imat ćemo spremna rješenja", zaključio je predsjednik Devide. 
Ključne riječi
Hajduk Dario Marešić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!