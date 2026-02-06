Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Modrić 40, Perišić 37, Kramarić i Budimir po 34...

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jedu od najstarijih momčadi

Kramarić Modrić Perišić
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/6
Autor
Tomislav Dasović
06.02.2026.
u 07:00

Dolaze nove generacije, novi igrači, nova priča. No, dok su oni ovakvi, mi ih moramo imati u momčadi i koristiti. Jer, ti dečki se ne predaju, fajteri su, kaže izbornik Dalić o svojim sjajnim veteranima

U nekoj teoriji, sastav reprezentacije Hrvatske u prvoj utakmici na SP-u, 17. lipnja protiv Engleske u Arlingtonu, mogao bi izgledati ovako (uzmemo li zdravo za gotovo da Gvardiola tamo neće biti):

Livaković (31) – Jakić (29), Šutalo (26), Ćaleta-Car (29), Stanišić (26) – Kovačić (32), Modrić (40), P. Sučić (22) - Kramarić (34), Budimir (34), Perišić (37).

U zagradama smo naveli dob naših reprezentativaca na dan odigravanja te utakmice, s tim da se ona igra dva dana uoči Kramarićevog 35. rođendana, što za ovu priču i presudno. Naime, ovih 11 igrača imaju prosjek godina čak 30.9, što bi Hrvatsku moglo svrstati među najstarije reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

To i ne bi bilo iznenađenje s obzirom na podatak kako je Hrvatska bila među najstarijima i na Europskom prvenstvu 2024. u Njemačkoj, kada su 26-orica naših igrača imala prosjek godina 27.7. Istodobno, bio bi to i podatak na kojega bismo mogli biti ponosni – da još uvijek u reprezentaciji imamo trojicu u igrača koji imaju iskustvo nastupa u finalu Svjetskog prvenstva; Modrića, Perišića i Kramarića (dok je Kovačić 2018. protiv Francuza bio na klupi).

Njihova era završava

Nekidan smo razgovarali smo s izbornikom Zlatkom Dalićem o njegovim veteranima. Kao i uvijek, govorio je o njima s dužnim respektom, pa i divljenjem, osobito u svjetlu onoga što demonstriraju u ovoj sezoni.

- Definitivno, era tih zaslužnih nogometaša uskoro će završiti. Kroz pola godine ili kroz godinu, dvije, tri njih više neće biti u reprezentaciji. Dolaze nove generacije, novi igrači, nova priča. No, dok su oni ovakvi, mi ih moramo imati u momčadi i koristiti. Jer, ti dečki se ne predaju, fajteri su. A koliko poznajem njihov karakter, Kramarić, Perišić, Luka, Kovačić..., znat će sami procijeniti kada je vrijeme za povlačenje – kazao nam je Dalić, uz poseban osvrt na dvojicu igrača:

- U brojnim situacijama u kojima mi kao momčad nismo bili pravi, Kramarić i Perišić svojim su nas potezima, golovima i asistencijama znali izvući.

Prevedeno: Kramarić i Perišić, te svakako Modrić i Kovačić (kad se oporavi), pa i Budimir – ovisno o suparniku – bit će zasluženo naše velike uzdanice u Americi. Pa i stoga što Hrvatska u ovom trenutku i nema bolje rješenja za njihove pozicije. I čini se kako ih još neko dulje vrijeme neće imati.

Posebno u oči bode učinak napadača ove sezone: Kramarić ima na kontu devet pogodaka i šest asistencija, Perišićev saldo je 5/10, a Budimirov 12/0. Sveukupno ovaj je trojac ima 26 golova i 16 asistencija. Nije stoga ni čudno što se imena Perišića i Budimira u ovom prijelaznom roku spominju u kontekstu prelazaka u Inter, odnosno u Barcelonu. Primjerice, Ante Budimir strelovito napreduje u redoslijedu najefikasnijih stranaca u španjolskoj Primeri. Trenutačno je na 27. mjestu s 88 pogodaka, a hrvatski rekorder u tom natjecanju još uvijek je Davor Šuker sa 114 pogodaka za Sevillu i Real Madrid. Upravo će Budimir ovolja ljeta skinuti Šukera s trona najstarijeg hrvatskog napadača na SP-ima; Davor je na SP-u 2002. godine imao 34 i pol godine, a Ante će na turniru u Americi imati 34 godine i 11 mjeseci.

Posebna priča ove sezone je Andrej Kramarić, čija lista rekorda je bogatija za još dvije recke: najprije je nadmašio Zvonimira Soldu po broju nastupa u Bundesligi (306), a potom i preskočio za jedan gol legendarnog Šukera po broju golova u karijeri (291).

Nadmašio Elbera

Uz to, Kramarić je ušao među desetoricu igrača u pet najjačih liga po broju hat-trickova, zatim prestigao Thomasa Müllera po broju pogodaka i asistencija u Bundesligi u posljednjih deset godina (202, ispred je samo Lewandowski s 252), najefikasniji je od aktivnih igrača u Bundesligi sa 134 pogotka, a na listi najefikasnijih stranaca u povijesti Bundeslige nadmašio je legendarnog Brazilca Elbera; vodeći je Lewandowski s 312, drugi Claudio Pizarro sa 197, a treći Kramarić sa 134 pogotka.

Kad smo već kod eventualnog popisa za SP, naš prosjek godina značajno će popraviti pojava 18-godišnjeg wunderkinda Luke Vuškovića, mladića koji će ovoga ljeta postati najmlađi hrvatski nogometaš koji je ikada bio na velikom natjecanju.
Ključne riječi
Zlatko Dalić Hrvatska reprezentacija

Komentara 2

Pogledaj Sve
KU
Kujttim
08:15 06.02.2026.

Unatoč svemu tome, što je novinar napisao, mislim da ćemo proći skupinu. Iskustvo, taktička disciplina i mentalitet “turnirske momčadi” još su uvijek na našoj strani. Nakon toga dolazi ona jedna, ključna utakmica – ona u kojoj se lomi turnir i u kojoj Hrvatska tradicionalno zna biti najopasnija. Jedino što stvarno ne bih volio jest da ispadnemo u skupini. Ne zato što smo bez mana – nego zato što to Modrić i Perišić nisu zaslužili u svom oproštaju od reprezentacije. Kao što to, uostalom, nije zaslužio ni Zlatko Dalić. Njih trojica su obilježili najuspješnije razdoblje hrvatskog nogometa i zaslužuju barem priliku da još jednom odigraju utakmicu “biti ili ne biti”. Ovo je reprezentacija na rubu između stare slave i nove priče. Ako pogodi trenutak – može daleko. Ako ne – cijena će biti brutalna. biti će vrlo, vrlo teško, jer imamo previše starih lavova, a to onda slabi čopor. Naprijed - HRVATSKA!

KU
Kujttim
08:12 06.02.2026.

Ovo je momčad koja na papiru i dalje ima ogromno iskustvo, znanje i gard – ali i momčad koja u realnosti nosi ozbiljan rizik, pogotovo u prvoj utakmici turnira protiv jakog protivnika poput Engleske. Ako krenemo hladne glave, bez romantike,, ključni problem je tajming forme. I Kovačić i Gvardiol (ako se ipak pojavi kasnije) ulaze u turnir bez pravog natjecateljskog ritma, što je za pozicije koje nose tranziciju, duel i intenzitet – ogroman minus. Na SP-u nema “ulaska u turnir”, pogotovo ne protiv reprezentacija koje žive od tempa i snage. To su objektivno slabe karike u tom trenutku, koliko god njihova kvaliteta bila neupitna. Drugi, još veći rizik je dobna struktura ključnih igrača. Imati u prvoj momčadi Modrića s 40 godina, Perišića s 37, Budimira s 34 i Kramarića s 34 znači da si svjesno prihvatio sporiji ritam, manju agresiju u presingu i manju dubinu igre. Modrić i Perišić su legende, lideri i karakteri koji dižu momčad, ali godine su neumoljive – pogotovo kad se igra visoki intenzitet svakih nekoliko dana. To nije kritika njima, nego realnost vrhunskog nogometa. Budimir je posebna priča. On je pošten, radan, koristan igrač, ali nije svjetska klasa i to treba jasno reći. Protiv slabijih se može “potući”, zadržati loptu i zabiti, ali protiv top obrana vrlo lako ostane izoliran. A ako ti centarfor ne radi razliku, onda se sav teret prebacuje na krila i vezu – koji su, opet, već opterećeni godinama.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Video sadržaj
7
IZBORNIK ZA VL

Zlatko Dalić: Dobro je da je Sigurdsson dignuo glas protiv nepravde. Mi smo mali i smetamo velikim silama

– Ja sam u tri godine zaredom napravio možda i veću stvar, bojkotirajući Fifin izbor za nogometaša godine, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija; provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak – bravo, super, samo tako treba! Međutim, ponavljam: Sigurdssonu svaka čast, čestitam mu na tom istupu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!