Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jedu od najstarijih momčadi

U nekoj teoriji, sastav reprezentacije Hrvatske u prvoj utakmici na SP-u, 17. lipnja protiv Engleske u Arlingtonu, mogao bi izgledati ovako (uzmemo li zdravo za gotovo da Gvardiola tamo neće biti):

Livaković (31) – Jakić (29), Šutalo (26), Ćaleta-Car (29), Stanišić (26) – Kovačić (32), Modrić (40), P. Sučić (22) - Kramarić (34), Budimir (34), Perišić (37).

U zagradama smo naveli dob naših reprezentativaca na dan odigravanja te utakmice, s tim da se ona igra dva dana uoči Kramarićevog 35. rođendana, što za ovu priču i presudno. Naime, ovih 11 igrača imaju prosjek godina čak 30.9, što bi Hrvatsku moglo svrstati među najstarije reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

To i ne bi bilo iznenađenje s obzirom na podatak kako je Hrvatska bila među najstarijima i na Europskom prvenstvu 2024. u Njemačkoj, kada su 26-orica naših igrača imala prosjek godina 27.7. Istodobno, bio bi to i podatak na kojega bismo mogli biti ponosni – da još uvijek u reprezentaciji imamo trojicu u igrača koji imaju iskustvo nastupa u finalu Svjetskog prvenstva; Modrića, Perišića i Kramarića (dok je Kovačić 2018. protiv Francuza bio na klupi).

Njihova era završava

Nekidan smo razgovarali smo s izbornikom Zlatkom Dalićem o njegovim veteranima. Kao i uvijek, govorio je o njima s dužnim respektom, pa i divljenjem, osobito u svjetlu onoga što demonstriraju u ovoj sezoni.

- Definitivno, era tih zaslužnih nogometaša uskoro će završiti. Kroz pola godine ili kroz godinu, dvije, tri njih više neće biti u reprezentaciji. Dolaze nove generacije, novi igrači, nova priča. No, dok su oni ovakvi, mi ih moramo imati u momčadi i koristiti. Jer, ti dečki se ne predaju, fajteri su. A koliko poznajem njihov karakter, Kramarić, Perišić, Luka, Kovačić..., znat će sami procijeniti kada je vrijeme za povlačenje – kazao nam je Dalić, uz poseban osvrt na dvojicu igrača:

- U brojnim situacijama u kojima mi kao momčad nismo bili pravi, Kramarić i Perišić svojim su nas potezima, golovima i asistencijama znali izvući.

Prevedeno: Kramarić i Perišić, te svakako Modrić i Kovačić (kad se oporavi), pa i Budimir – ovisno o suparniku – bit će zasluženo naše velike uzdanice u Americi. Pa i stoga što Hrvatska u ovom trenutku i nema bolje rješenja za njihove pozicije. I čini se kako ih još neko dulje vrijeme neće imati.

Posebno u oči bode učinak napadača ove sezone: Kramarić ima na kontu devet pogodaka i šest asistencija, Perišićev saldo je 5/10, a Budimirov 12/0. Sveukupno ovaj je trojac ima 26 golova i 16 asistencija. Nije stoga ni čudno što se imena Perišića i Budimira u ovom prijelaznom roku spominju u kontekstu prelazaka u Inter, odnosno u Barcelonu. Primjerice, Ante Budimir strelovito napreduje u redoslijedu najefikasnijih stranaca u španjolskoj Primeri. Trenutačno je na 27. mjestu s 88 pogodaka, a hrvatski rekorder u tom natjecanju još uvijek je Davor Šuker sa 114 pogodaka za Sevillu i Real Madrid. Upravo će Budimir ovolja ljeta skinuti Šukera s trona najstarijeg hrvatskog napadača na SP-ima; Davor je na SP-u 2002. godine imao 34 i pol godine, a Ante će na turniru u Americi imati 34 godine i 11 mjeseci.

Posebna priča ove sezone je Andrej Kramarić, čija lista rekorda je bogatija za još dvije recke: najprije je nadmašio Zvonimira Soldu po broju nastupa u Bundesligi (306), a potom i preskočio za jedan gol legendarnog Šukera po broju golova u karijeri (291).

Nadmašio Elbera

Uz to, Kramarić je ušao među desetoricu igrača u pet najjačih liga po broju hat-trickova, zatim prestigao Thomasa Müllera po broju pogodaka i asistencija u Bundesligi u posljednjih deset godina (202, ispred je samo Lewandowski s 252), najefikasniji je od aktivnih igrača u Bundesligi sa 134 pogotka, a na listi najefikasnijih stranaca u povijesti Bundeslige nadmašio je legendarnog Brazilca Elbera; vodeći je Lewandowski s 312, drugi Claudio Pizarro sa 197, a treći Kramarić sa 134 pogotka.

Kad smo već kod eventualnog popisa za SP, naš prosjek godina značajno će popraviti pojava 18-godišnjeg wunderkinda Luke Vuškovića, mladića koji će ovoga ljeta postati najmlađi hrvatski nogometaš koji je ikada bio na velikom natjecanju.