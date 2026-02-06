Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jedu od najstarijih momčadi

U nekoj teoriji, sastav reprezentacije Hrvatske u prvoj utakmici na SP-u, 17. lipnja protiv Engleske u Arlingtonu, mogao bi izgledati ovako (uzmemo li zdravo za gotovo da Gvardiola tamo neće biti):
Livaković (31) – Jakić (29), Šutalo (26), Ćaleta-Car (29), Stanišić (26) – Kovačić (32), Modrić (40), P. Sučić (22) - Kramarić (34), Budimir (34), Perišić (37).
U zagradama smo naveli dob naših reprezentativaca na dan odigravanja te utakmice, s tim da se ona igra dva dana uoči Kramarićevog 35. rođendana, što za ovu priču i presudno. Naime, ovih 11 igrača imaju prosjek godina čak 30.9, što bi Hrvatsku moglo svrstati među najstarije reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.
To i ne bi bilo iznenađenje s obzirom na podatak kako je Hrvatska bila među najstarijima i na Europskom prvenstvu 2024. u Njemačkoj, kada su 26-orica naših igrača imala prosjek godina 27.7. Istodobno, bio bi to i podatak na kojega bismo mogli biti ponosni – da još uvijek u reprezentaciji imamo trojicu u igrača koji imaju iskustvo nastupa u finalu Svjetskog prvenstva; Modrića, Perišića i Kramarića (dok je Kovačić 2018. protiv Francuza bio na klupi).
Njihova era završava
Nekidan smo razgovarali smo s izbornikom Zlatkom Dalićem o njegovim veteranima. Kao i uvijek, govorio je o njima s dužnim respektom, pa i divljenjem, osobito u svjetlu onoga što demonstriraju u ovoj sezoni.
- Definitivno, era tih zaslužnih nogometaša uskoro će završiti. Kroz pola godine ili kroz godinu, dvije, tri njih više neće biti u reprezentaciji. Dolaze nove generacije, novi igrači, nova priča. No, dok su oni ovakvi, mi ih moramo imati u momčadi i koristiti. Jer, ti dečki se ne predaju, fajteri su. A koliko poznajem njihov karakter, Kramarić, Perišić, Luka, Kovačić..., znat će sami procijeniti kada je vrijeme za povlačenje – kazao nam je Dalić, uz poseban osvrt na dvojicu igrača:
- U brojnim situacijama u kojima mi kao momčad nismo bili pravi, Kramarić i Perišić svojim su nas potezima, golovima i asistencijama znali izvući.
Prevedeno: Kramarić i Perišić, te svakako Modrić i Kovačić (kad se oporavi), pa i Budimir – ovisno o suparniku – bit će zasluženo naše velike uzdanice u Americi. Pa i stoga što Hrvatska u ovom trenutku i nema bolje rješenja za njihove pozicije. I čini se kako ih još neko dulje vrijeme neće imati.
Posebno u oči bode učinak napadača ove sezone: Kramarić ima na kontu devet pogodaka i šest asistencija, Perišićev saldo je 5/10, a Budimirov 12/0. Sveukupno ovaj je trojac ima 26 golova i 16 asistencija. Nije stoga ni čudno što se imena Perišića i Budimira u ovom prijelaznom roku spominju u kontekstu prelazaka u Inter, odnosno u Barcelonu. Primjerice, Ante Budimir strelovito napreduje u redoslijedu najefikasnijih stranaca u španjolskoj Primeri. Trenutačno je na 27. mjestu s 88 pogodaka, a hrvatski rekorder u tom natjecanju još uvijek je Davor Šuker sa 114 pogodaka za Sevillu i Real Madrid. Upravo će Budimir ovolja ljeta skinuti Šukera s trona najstarijeg hrvatskog napadača na SP-ima; Davor je na SP-u 2002. godine imao 34 i pol godine, a Ante će na turniru u Americi imati 34 godine i 11 mjeseci.
Posebna priča ove sezone je Andrej Kramarić, čija lista rekorda je bogatija za još dvije recke: najprije je nadmašio Zvonimira Soldu po broju nastupa u Bundesligi (306), a potom i preskočio za jedan gol legendarnog Šukera po broju golova u karijeri (291).
Nadmašio Elbera
Uz to, Kramarić je ušao među desetoricu igrača u pet najjačih liga po broju hat-trickova, zatim prestigao Thomasa Müllera po broju pogodaka i asistencija u Bundesligi u posljednjih deset godina (202, ispred je samo Lewandowski s 252), najefikasniji je od aktivnih igrača u Bundesligi sa 134 pogotka, a na listi najefikasnijih stranaca u povijesti Bundeslige nadmašio je legendarnog Brazilca Elbera; vodeći je Lewandowski s 312, drugi Claudio Pizarro sa 197, a treći Kramarić sa 134 pogotka.
Kad smo već kod eventualnog popisa za SP, naš prosjek godina značajno će popraviti pojava 18-godišnjeg wunderkinda Luke Vuškovića, mladića koji će ovoga ljeta postati najmlađi hrvatski nogometaš koji je ikada bio na velikom natjecanju.
Unatoč svemu tome, što je novinar napisao, mislim da ćemo proći skupinu. Iskustvo, taktička disciplina i mentalitet “turnirske momčadi” još su uvijek na našoj strani. Nakon toga dolazi ona jedna, ključna utakmica – ona u kojoj se lomi turnir i u kojoj Hrvatska tradicionalno zna biti najopasnija. Jedino što stvarno ne bih volio jest da ispadnemo u skupini. Ne zato što smo bez mana – nego zato što to Modrić i Perišić nisu zaslužili u svom oproštaju od reprezentacije. Kao što to, uostalom, nije zaslužio ni Zlatko Dalić. Njih trojica su obilježili najuspješnije razdoblje hrvatskog nogometa i zaslužuju barem priliku da još jednom odigraju utakmicu “biti ili ne biti”. Ovo je reprezentacija na rubu između stare slave i nove priče. Ako pogodi trenutak – može daleko. Ako ne – cijena će biti brutalna. biti će vrlo, vrlo teško, jer imamo previše starih lavova, a to onda slabi čopor. Naprijed - HRVATSKA!