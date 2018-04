Instruktor matematike i fizike debitirao u NBA-u u svojoj 33. godini

Za Darija Šarića, jednog od dvojice najboljih hrvatskih košarkaša, broj 13 uistinu je bio nesretan u pretposljednjoj utakmici osnovnog dijela sezone njegovih Philadelphia Sixersa. Točno u 13. sekundi utakmice protiv Atlanta Hawksa, Šarić je naletio na lakat Johna Collinsa i završio u svlačionici sa rasječenom gornjom usnicom i okrnjenim zubom.

No, više od te ozljede Darija muči problem s laktom zbog kojeg je propustio tri utakmice nakon čega je ispao iz forme. Naime, Šariću se jedna posjekotina na laktu nije dobro zatvorila pa mu je to nateklo te je i po povratku osjećao poteškoće kod šuta.

Čekao je priliku 10 godina

Za razliku od Šarića, kojeg su krajem sezone sustigli pehovi, jednom strpljivom američkom košarkašu kraj osnovnog dijela sezone postao je ostvarenjem životnog sna. Nakon 10 godina čekanja odnosno igranja u razvojnoj ligi, u kojoj je odigrao 384 utakmice, 32-godišnji Andre Ingram konačno je dobio svoju NBA priliku. Kada je došao u prostorije Los Angeles Defendersa na završni razgovor nakon sezone, Andre je čuo sjajnu vijest da su ga Lakersi odlučili angažirati za dvije svoje posljednje utakmice.

- Već sam spakirao sve svoje stvari jer sutradan sam trebao krenuti kući i mislio sam da to je to uobičajeni razgovor na kraju sezone. No, kada sam vidio da je u prostoriju ušao Magic Johnson znao sam da se nešto posebno sprema. Kada sam tu vijest javio supruzi ona je vrištala od sreće veseleći se zajedno s mojom majkom.

Sa 32 godine, Ingram je postao najstariji američki novak u NBA ligi pri čemu apsolutni rekorder i dalje ostaje Argentinac Pablo Prigioni, sa 35 godina i 169 dana, no on je ipak svojevrsna “anomalija”. Upravo zbog te strpljivosti, gostujući u emisiji NBA Inside, Andre je upitan do kada je bio spreman čekati. Većina igrača odustane od NBA snova nakon tri-četiri godine igranja u razvojnoj G ligi i odu igrati košarku u Europu, Kinu, Latinsku Ameriku...

- Osim jedne sezone provedene u Australiji, ja sam se stalno vraćao u razvojnu ligu jer sam stalno osjećao da sam blizu NBA ligi.

Ingram je poseban među NBA igračima i po tome što je još prije 11 godina diplomirao fiziku i što mu je, poput košarke, velika strast i matematika.

- Matematika je moja velika strast i sredstvo da jedan dio mozga održavam u formi pa zbog toga dajem instrukcije. Tijekom sezone to je obično putem skypea, a nakon sezone se nalazim sa srednjoškolcima i spremam ih za ispite iz matematike.

Chris Paul kroz noge Zubcu

Razlog zbog kojeg su Lakersi angažirali Igrama jest njegov odličan šut za tricu, a prosjek u karijeri mu je 46 posto što je bolje i od 43,6 posto Stephena Curryja, koji doduše igra protiv puno boljih obrana. No, u svojoj debitantskoj NBA utakmici Ingram je opravdao povjerenje zabivši 19 koševa odnosno četiri od pet trica.

A u toj istoj utakmici protiv Houstona (99:105), izvjesnu neugodu doživio je mladi hrvatski košarkaš Ivica Zubac kojem je suparnički branič Chris Paul proturio loptu kroz noge. S obzirom da je riječ o okretnom braniču visokom samo 183 cm to je očito bio najracionalniji način da s loptom prođe 216 centimetara visokog centra Lakersa koji ga je u jednoj akciji preuzeo.