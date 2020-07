Službeno: Mike Tyson se vraća u ring! Poznato je i ime protivnika

Nakon 15 godina pauze, Mike Tyson se vraća u ring.

Potvrda toga stigla je još jučer, a američki mediji javljaju kako je Tyson pristao na borbu 12. rujna u Kaliforniji protiv Roya Jonesa Jr. (51).

54-godišnji Tyson će protiv Jonesa "odraditi" ekshibicijski meč od osam rundi.

Iron Mike is back.



54-year-old Mike Tyson will fight Roy Jones Jr. in an eight-round exhibition match, per @KevinI pic.twitter.com/wItd2ZLJGV