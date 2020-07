Babić: Ne bojim se, mogu boksati protiv bilo koga na svijetu

Nakon što je prošlu borbu imao još u listopadu prošle godine, hrvatski teškaški profesionalac Alen Babić (29) ponovo će se boriti 22. kolovoza, kao jedna od predborbi glavnoj borbi večeri u koju će kročiti Britanac Dillian Whyte i Rus Aleksandar Povjetkin. Ta priredba održat će se u Brentwoodu, u vrtu imanja Eddieja Hearna, jednog od najvećih promotora današnjice, čovjeka koji je izgradio karijeru Anthonyja Joshue i koji promovira i Filipa Hrgovića.

A baš je Hearn obećao da će se te večeri u programu naći mjesta i za Babića koji se trenutačno nalazi u Portugalu gdje je suvježbač u timu Dilliana Whytea koji se također zalaže za njegovu karijeru pa mu je čak i svojevrsni menadžer.

– Babić će boksati na ovoj priredbi, to je dobar borac koji se želi boriti s bilo kim i za kojeg bi sljedeći meč trebao predstavljati iskorak. Ako Tom Little želi ovu borbu, imat će je – kazao je Hearn svjestan da će, nakon četiri uzastopna poraza (među njima i od Hrgovića), Littlea teško nagovoriti da kroči sučelice hrvatskom nokauteru koji, uoči svoje četvrte profi borbe (3-0), ističe:

– Little je bio moj prvi izbor, no on se povukao jer zna kako bi završio. Pet boraca već je odbilo ponudu da se bori sa mnom. Znam što mogu, mogu se boriti s bilo kim, no nije fer od mene da ja prozivam neka velika imena jer poštujem ovaj sport. Dajte mi nekog da me testira, a ako me netko žestoko prebije, okanit ću se boksa.

Čini se da u sparingu s Whyteom Babić radi jako dobar posao pa ga ovaj stalno zove na svoje pripreme.

– Meni je moj trener Leonard Pijetraj lijepo objasnio da se i svaka runda spariranja, pogotovo s nekim poznatijim boksačem mora jako dobro iskoristiti. Ovdje sam radio sparinge od po osam i šest rundi, a to što mi Dillian, pored još dvojice boraca, daje toliko puno rundi meni znači puno. Kad nas dvojica spariramo, u dvorani zavlada tišina jer svi gledaju. Sparing s Dillianom je jako opasan jer na ovoj razini nema mjesta pogreškama. Ako jedan sparing niste dobri, već drugi put imate manje rundi, ako pak dva sparinga “niste u formi”, sljedeći tjedan dolazi zamjena. Previše je boksača koji se probijaju, a premalo je mečeva i većina nikad ne dobije pravu priliku – ističe Rovinjanin koji je za vrijeme najstrožih mjera u borbi s koronavirusom volontirao u Crvenom križu.