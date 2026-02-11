Opljačkala je kolegicu, a onda je ponizila za sva vremena, ovo će se pamtiti

Julia Simon osvojila je zlatnu olimpijsku medalju u biatlonu na 15 kilometara, i to manje od četiri mjeseca nakon što je osuđena zbog krađe od timske kolegice. Da budemo pošteni prema ostalih 89 natjecateljica, zaista bi trebalo imati hrabrosti natjecati se protiv osuđene kradljivice koja uza se nosi i pušku. Francuskinja je dobila dozvolu za natjecanje na Igrama samo zahvaljujući uvjetnoj tromjesečnoj zatvorskoj kazni, a tu je priliku iskoristila na najbolji mogući način, osvojivši svoju drugu titulu u samo tri dana, nakon što je prethodno slavila i u mješovitoj štafeti.

Ostaje otvoreno pitanje hoće li ovaj posljednji trijumf biti dobro prihvaćen unutar francuskog tima, pogotovo jer je jedna od njezinih žrtava, Justine Braisaz-Bouchet, bila među natjecateljicama u istoj utrci. Braisaz-Bouchet je završila na 80. mjestu, osam i pol minuta iza Simon, koja je pobijedila s vremenom 41:15. Cijela saga oko sudjelovanja Simon na ovim igrama jedinstveno je nadrealna i postavlja brojna pitanja o etici u sportu.

Čudesni Čilić ispisao je povijest! Teniski svijet mu se divi, prestigao je Ivaniševića! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Priča je svoj vrhunac dosegla u listopadu, kada je 29-godišnja deseterostruka svjetska prvakinja izvedena pred sud u Albertvilleu pod optužbom da je višekratno bez dopuštenja koristila bankovnu karticu Justine Braisaz-Bouchet. Uz slične optužbe koje su uključivale i korištenje kartice člana pomoćnog osoblja tima, Simon je na kraju priznala krivnju za prijevaru s kreditnim karticama i krađu, kojom je putem internetskih kupnji potrošila više od 2.000 eura.

Tijekom sudskog ročišta, Simon je izjavila nešto što je dodatno šokiralo javnost i medije. "Ne mogu to objasniti. Ne sjećam se da sam to učinila. Ništa mi nema smisla", branila se tada 29-godišnjakinja. Zbog svega je na kraju dobila uvjetnu zatvorsku kaznu i novčanu kaznu od 15.000 eura, ali joj je dopušteno da se vrati natjecanjima nakon samo mjesec dana od šestomjesečne suspenzije, od čega je pet mjeseci bilo uvjetno. Prema pisanju Daily Maila, takav rasplet koji je kulminirao dvostrukim olimpijskim zlatom doista je nevjerojatan, čak i za standarde Zimskih olimpijskih igara.

Nakon osvajanja zlatne medalje, nova olimpijska pobjednica razgovarala je s Eurosportom i ponovno se osvrnula na cijeli slučaj koji je mjesecima potresao biatlonski svijet. "Sada bih iskreno voljela da me ostave na miru jer sam sinoć pročitala neke stvari koje nisu bile ugodne. Danas sam dokazala da pripadam ovdje, a dokazala sam to i prije. Nemam više što dokazivati ikome i sada želim da me puste na miru da se bavim svojim biatlonom. Prošlost je unutar tima iza nas. Razgovarale smo o svemu. Sada smo ovdje da osvajamo medalje i da se bavimo biatlonom. Danas smo to ponovno pokazale", izjavila je Simon.

Unatoč svemu, nije skrivala emocije zbog velikog sportskog uspjeha, zahvalivši svima koji su bili uz nju tijekom teškog razdoblja. "Toliko je emocija. Hvala mojoj obitelji, prijateljima i svima koji su me podržavali. Danas se krug zatvorio. Ovo je jedan od najboljih sportskih dana u mom životu. Jako sam ponosna na svoju utrku. Nisam paničarila. Skijala sam jako dobro. Osjećam se kao da sam na sedmom nebu", dodala je zlatna Francuskinja.